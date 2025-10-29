大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年10月27日、自身のインスタグラムを更新。トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズを応援する姿を披露した。

ワールドシリーズを観戦

チェルシーさんは、「World Series, Toronto Edition」とメッセージを添えて、上下デニムのコーデ姿や家族写真、自撮りショットなどを投稿。また、ネイルをドジャースカラーに仕上げ、ワールドシリーズを応援する様子を披露した。第1戦目と第2戦目が行われたブルージェイズの本拠地・ロジャーズ・センターで現地観戦していたようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、デニムジャケットとデニムパンツを着用。2枚目の写真では、赤いカーディガンにハローキティがデザインされたトップスを合わせている。フリーマン選手に寄り添う笑顔の家族ショットを披露した。そのほかには、鏡越しの自撮りショットや球場の様子を公開している。

日本時間28日のワールドシリーズ第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。