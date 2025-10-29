家族を持たず、「推し」だけを見つめた人生は不幸なのか？



【写真】「涙が出た」というコメントがたくさん

そんなことを考えさせられる投稿がX（旧Twitter）上で大きな注目を集めた。



50代で孤独死した「オタク」の最期を見送ったという、葬儀社に勤める投稿者のポストは1600万回以上表示され、6万8千以上のいいねがついた。



故人の「生きがい」だった「推し」

「期間も空いて特定不可だと思うので下書きしていた、1人のオタクの葬儀の話をします。



故人は50代前半で妻子なく、一部上場企業の管理職だったそうですが、役職には似合わぬ、築40年の1Kのアパートに住んでいました。家には小さなテーブルと座椅子とハンガーラックしか家具がない質素な部屋。が、押し入れには少量の衣類、そしてアイドルのグッズがずらっと積まれていました。とくにチェキは綺麗に整理され、数はおおよそ1万枚。高級車が余裕で買える枚数です。そしてほとんどが1人のメンバーのチェキで、さすがに胸がキュッと締め付けられました。『生きがい』だったんだろうなぁって。



遺族は故人が亡くなった悲しみよりも、家の様子に失笑している雰囲気でしたが、私の提案で遺影は社員証の仏頂面の写真よりはるかに生き生きとしていた2ショットのそれから作らせてもらうことにしました。また、『チェキは価値がないものだから』と遺族。棺に収めるために預からせてもらいました」



お別れの時にやってきた「1人の参列者」

「葬儀当日、両親と姉夫婦のみが立ち会った葬儀。特に変わった様子もなく、菩提寺の読経が40分ほど行われた後、通常通り対面・お別れの時間がやってきます。棺の蓋をあけて祭壇の花やゆかりの品物（今回はチェキなど）を入れるお別れの時間。その時、1人の参列者がやって来ました。



黒く長い髪にフォーマルなアンサンブルに包まれた女性。化粧は違いましたが、すぐ彼女だと気づきました。故人が推していた、あのアイドルです。



実は、チェキに書いてある名前などからアイドルさんについてはわかっていて、一縷の望みを込めてチェキの写真と葬儀の概要だけDMしていたのですが、来てもらえるとはまったく思っていなくて、こちらもかなり動揺していました。



棺に近づく彼女はかなり震えていて、故人を見るたび『探した、ありがとう』と言いながら号泣。本当に素敵な関係性だったんだろうなあと感動してしまいました。



チェキのほとんどは彼女に入れてもらって、アイドルオタク冥利につきる葬儀で故人は旅立ちました。僕もこんな感じな関係性築きたいね…」



＜投稿者のX（旧Twitter）のポストより＞



チェキに写っていた、幸せそうな優しい笑顔

実は投稿者自身も「juice＝juice」というアイドルグループを推すオタクの1人。故人の生き様が他人事とは思えなかったそうだ。



「故人が最後に入院されていた病院からのご紹介で、弊社にご依頼いただきました。私がご葬儀を担当したのは偶然です。家族は遠方から駆けつけていて、打ち合わせの場所がなく、故人のご自宅で打ち合わせとなったため、部屋の様子から故人の人となりがわかった…という流れでした」（投稿者）



遺影として使用した「推しとの2ショットチェキ」に写る故人について伺ったところ、「ニッコニコとまでは言わないですが、幸せそうな優しい笑顔でした」と、投稿者。



「基本的にどのお写真を使用する場合でも、故人のみのバストアップでトリミングをして作成し、背景の修正などを施すので、この時も表情のいいものを選ばせていただきました」（投稿者）



互いを尊重し「夢」を共有出来る「仲間」

投稿者の連絡で故人の訃報を知り、葬儀にかけつけ涙を流してくれた「推し」と、別れ際に「探した、ありがとう」と推しに言わしめた「ファン」。



投稿者のポストに対して、「ガチ恋ストーカー（ただの犯罪者）と故人のようなファンを同じ目で見てほしくない」というリプライも見受けられた。



おそらく故人は、最後まで「推し」との距離感を間違えることなく、敬意と節度を持って接していたに違いない。



「あくまでもお互いを、『アイドル』と『ファン』という関係性のまま、尊重し合えているのがいちばん良い関係性なのかなと思います。『アイドル』は歌やダンスの実力、頑張る姿勢を最大限に見せる、『ファン』はそれを時間・労力・お金を費やして応援することで、互いに＜大きな舞台に立つ＞という夢を共有する、といった偶像の世界観が大切なのかなと思います。



今回の故人のケースも、決して『恋愛』としての『好き』ではなく、『仲間』への『好意』みたいなものが共有されていたのかなと感じました。そういうファンの人って周りからも頼りにされていたりするんですよね」（投稿者）



「推し」がいた人生

投稿者の連絡で葬儀にかけつけてくれた「アイドルさん」は、葬儀終了後、「『本日はご連絡いただきありがとうございました』という簡単な挨拶だけをされてお帰りになったと記憶しております」と、投稿者。



「ご両親への簡単な挨拶以外はほとんど話さず、棺を真正面からしっかりと見下ろしていらっしゃる様子が印象的でした」（投稿者）



別れの時に涙を流してくれる「推し」がいた人生。あなたはどう考えますか？



これもまた「立派な生き方」では？

＜以下、「アイドルオタク冥利につきる葬儀」の投稿に寄せられたコメントの数々＞



「お昼ご飯と共に会社の休憩室で読むもんじゃなかった…なんか画面がちゃんと見れないし、にじんでるし、食べてたものこんなにしょっぱくて濡れてたかな」



「なんだよ、他人の生きざまの最期を笑ってやろうと思って読んでたのにうるっときたじゃないかよ」



「ご家族にはわからない世界観だったかもしれませんが、このストーリーから察することができるオタクはたくさんいますので。故人に、オタク活動お疲れ様でしたと伝えたい気持ちです！」



「この方の暮らしぶりを馬鹿にする人もいるだろうけれど、大事なものに『投資』して心の糧を得ていたのならば立派な生き方なのでは、と思う」



家族以外で「泣いてくれる人」がいる人生

「亡くなった方、葬儀担当が投稿者さんで本当良かった。チェキやグッズの価値、その方の気持ちを理解できる人に担当してもらえて、その方の手配で推しまで来てくれて。故人にとっては最高の葬儀だったと思います」



「ファンは多々あれど、棺の前で『ありがとう』と推しから謝辞を受けて涙されるファンはそうはいないだろうさ」



「たった1人でも自分を応援してくれる人がいる、それだけで人は頑張れる。いつもライブに来ていた彼の姿が見えなくなってたことに彼女も気づいてたんですね。お別れに間に合ってよかった。ご冥福を祈ります」



「親族以外で自分の葬儀で泣いてくれる人がいるというのは、悪い人生ではなかった証」



