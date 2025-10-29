子どもたちの言葉が、合唱曲になります。

平和の思いを未来へ託すプロジェクトです。

長崎市立晴海台小学校。

校歌と共に後輩たちに迎えられたのは、東京を拠点にするシンガーソングライターのCozueさんです。

長崎市の出身で、2016年には日本テレビで放送されている「歌唱王」の長崎県代表に選ばれています。

そして今年の県大会では、審査員を務めました。

歌唱力に加え、大人の女性に寄り添う飾らない歌詞で支持を得ているCozueさん。

今回取り組む「へいわのうた」プロジェクトでは、子どもたちと共に平和について考え、合唱曲を制作します。

（Cozueさん）

「(平和について）自分たちが考えた言葉を、音楽にのせて歌いたいなっていう意欲のもとに歌えるような曲作りを、きょう一緒にしようと思って取り組んでいる」

母校を訪れたこの日、後輩と一緒に平和学習を受け、「色々な人の立場に立って想像する」ことの大切さを再認識しました。

その上で、平和や幸せへの思いを「言葉」にしていきます。

（ピースエデュケーションラボ 林田光弘 代表理事）

「平和って何だと思う？平和ってどういう意味なんだろう？とか、何を大事にしないといけないんだろう？とかって事を、考えるってことがすごく大事」

児童たちから聞こえてきた言葉は…

「家族といる時」「友だちといる時」「友だちは幸せ？」「笑ってみんなといると、心がほっとする時間」

子どもたちの素直な感情が、Cozueさんの心を揺さぶります

（Cozueさん）

「とてもシンプルな言葉で表現されていて、大人にとっても新しいものになるんだろうなって感じています」

（児童）

「テーマにしてもらいたいのは、平和とか悲惨さ」

（児童）

「自分の伝えたい言葉を入れてくれるのが、とてもうれしい」

（Cozueさん）

「すごくいいものが出来そうでワクワクしている。素敵な曲を私たちが頑張って作っていきたいと思っています」

子どもたちが考えた言葉たちを一つひとつを紡いで、合唱曲を作り上げていきます。

何度も何度も書き直しを繰り返し…

繰り返し…

それから2か月後。

（Cozueさん）

「今の時点で自分たちができる、一番いいものを！ってことで作ってきたので、子どもたちにも多分届いてくれると思っている」

Cozueさんは再び小学校を訪れました。

制作途中の曲を子どもたちに披露するためです。

仮のタイトルは「へいわのうた」。

♪ 楽しくなるよ きみが笑うと

悲しくなるよ きみがいないと

このフレーズが、もっともシンプルに平和を表現していると感じたそうです。

子どもたちと接することで、とても大事なことを教えてもらいました。

（Cozueさん）

「よかったです。本当に真剣に聞いてくれているから、ドキドキしちゃった」

（児童）

「すてきだなと思った。(自分が考えた) “楽しくなる” や “聞こえる” (が入っていた)」

（児童）

「みんなで練習して、楽しく歌いたい」

（児童）

「本番で間違えないように、練習 頑張る」

（Cozueさん）

「歌いたいと思った人は？」

（児童）

「はーい」

（Cozueさん）

「(子どもたちが）自分たちがこの曲作ったんだって、いろんなところで話ができるような、そこからさらに広げていくのは、私たちの仕事だと思っている。

発表会に向けては、ひとまず一歩前進できた」

合唱曲が世代を越えて未来につながり「平和の思い」が受け継がれていくように…。

晴海台小学校の「小さな音楽会」で来月、発表されます。