9·î°Ê¹ß¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê3ÅÙ¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Î25ºÐ¤¬½é¥·¡¼¥É¤Ø½©¤Ë¡ÈµÞ¾å¾º¡É¡Ú¹ñÆâ½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÆ°¸þ¡Û
3·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÆüÊÆ¶¦ºÅ¤Î¡ÖTOTO ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¤Ï5»î¹ç¤À¡£½÷²¦Áè¤¤¤â¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ë¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¤¬¡ÈÂç¿Í¤Ó¤¿¡É¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¡þÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ï¡¢11·î20¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë50°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÎÊÝ¡ÊÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸ÂÄêÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾Ú¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¡£Àè½µ¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼ÉÕ¶á¤Î¡È¹¶ËÉ¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î50°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÎ¤Åí»Ò¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¤³¤Î4Æü´ÖÂç²ñ¤Ç11°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢57pt¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êº£µ¨ÄÌ»»¤ò464.01pt¤È¤·¡¢MR47°Ì¤ËÉâ¾å¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î50°Ì¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿444.23pt¡ÊÆâÅÄ¤³¤È¤³¡Ë¤âÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£7°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿µÈËÜ¤³¤³¤Í¤â68.25pt¤ò²Ã»»¤·¡¢69°Ì¤«¤é57°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤¿¡£9·î¤Î¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤Î5»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë3ÅÙÆþ¤ë¡È½©½÷¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Î25ºÐ¤¬½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£µ¨¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤êÁ´36»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòµ¨Æ±ÍÍ¤Î¡Ø450ptÉÕ¶á¡Ù¤¬¡¢¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¤Î50°Ì¤Ï¡¢¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¤Î429.67pt¡£¥·¡¼¥É¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢TOTO¡¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·èÃå¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï3»î¹ç¤È¾¯¤Ê¤¤¡£56°Ì¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤ä78°Ì¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤é¡¢¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀµÇ°¾ì¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßMR87°Ì¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òº£Ç¯¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¤¬¡ÈÂç¿Í¤Ó¤¿¡É¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª
