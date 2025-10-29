秋の味覚「キノコ」（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第336回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、秋の味覚、免疫力アップにも期待できる【キノコ】に関するアンケート結果をまとめてみました。好きな種類や食べ方など、秋の味覚キノコにまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「キノコ」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: ズバリ！キノコ好き？
「好き」が圧倒的1位を獲得！香りや食感のバリエーションが豊富で、どんな料理にも合うのが人気の理由でしょうか。「まあまあ好き」派と合わせると、9割近くの方がキノコが好き！ということがわかりました。また苦手や、あまり好きではない方も少数ながらもいらっしゃいました。
キノコは、低カロリーなうえ、免疫力アップに期待できる食材です。和洋中とさまざまな料理に幅広く使えるのも魅力的。また、キノコは冷凍するとうま味や栄養がアップすると言われています。秋が旬のキノコですが、最近では、季節関係なく購入できるため、冷凍庫にストックしておくと、いつでも使えて便利ですよ。
■Q2: 好きなキノコはどれ？
1位は「シイタケ」！香りの良さとうま味の濃さ、そして和洋中どんな料理にも活躍するのが魅力です。じくを取り、焼くだけでもジュワッとうま味があふれます。2位はマイタケ。シャキシャキした食感と香ばしさが人気です。天ぷらや炊き込みごはんにすると、さらに香りとうま味とが広がります。
3位のシメジは、クセが少なく、炒め物やスープ、鍋などに登場回数が多い万能選手。4位のマッシュルームもおしゃれな洋食に欠かせない存在として人気です。キノコは、それぞれ違う香りで、その時に食べたい料理の気分で選んだり、いろいろな種類を組み合わせたり、楽しみが広がります。
■Q3: シイタケの好きな食べ方は？
・1位 煮物 39%
・2位 炊き込みごはん 28%
・3位 肉詰め 27%
・4位 パスタ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,244票
好きなキノコはどれ？のアンケートで第1位に輝いたシイタケ。そんなシイタケの好きな食べ方、第1位は「煮物」でした。だしをたっぷり吸ったシイタケのうま味は格別のおいしさですね。2位には、秋の定番の「炊き込みごはん」。一口ほおばるごとに、口いっぱいにシイタケのうま味と香りが広がります。3位には「肉詰め」がランクイン。ジューシーな肉汁とシイタケのうま味が食欲をそそります。4位の「パスタ」も人気です。シイタケで作るパスタは、しょうゆとバター、トマト風味やクリームソースなど、味付け次第で和風にも洋風にも楽しめます。
■Q4: キノコを使った料理、どれが好き？
・1位 炊き込みごはん 52%
・2位 鍋 27%
・3位 炒め物 16%
・4位 煮込み 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数17,860票
1位は、約半数の方が選んだ「炊き込みごはん」！香り高いキノコのうま味がごはんにしっかり染み込み、秋の味覚を感じる一品として圧倒的人気でした。2位の「鍋」は、寒い季節に欠かせない定番メニュー。さまざまなキノコをたっぷり入れた、薬膳キノコ鍋も最近じわじわと人気が高まっています。
3位は「炒め物」。キノコは豚肉や牛肉と相性がよく、短時間で作れて香ばしさも抜群です。忙しい日の夕食にもぴったり。4位は「煮込み」がランクイン。じっくり火を通すことでキノコのコクとうま味が引き立ちます。和食はもちろん、洋風のシチューなどでもおいしく味わえます。
秋の味覚キノコのアンケートいかがでしたか？キノコの中でも、シイタケの人気は圧倒的でしたね。また、キノコを使った料理では、キノコの香りを閉じ込めた炊き込みごはんも人気でした。
秋の味覚の代表格であるキノコ。今日はどんな調理で楽しみますか？ご紹介したレシピもぜひ参考にしてくださいね。
それでは次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
