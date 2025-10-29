◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ第４戦の試合前に会見した。２勝１敗で迎える第４戦は、大谷翔平投手（３１）がメジャー８年目でＷＳ初マウンドに上がる。

大谷は前日には４打数４安打３打点、４敬遠を含む５四球とポストシーズン新記録となる９出塁をマークした。この日はメジャー８年目でＷＳ初登板を果たすだけに、大舞台でフル回転。二刀流での活躍の難しさについて問われると、ロバーツ監督は「正直うまい答えはないね。彼は『ひとりの中に２人いる』ような存在。普通の人間なら到底届かないレベルの期待を同時に背負っている。世界中の注目を浴びながらね。ひとりの人間として比較できる存在はいないよ」と語った。

大谷は、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦以来で中１０日。ポストシーズンではここまで２登板で２勝無敗だ。ドジャースは第４戦に勝てば、球団史上初のワールドシリーズ２連覇へ王手をかける。