◆報知プレミアムボクシング ▽後楽園ホールのヒーローたち 第２６回後編 伊藤雅雪

２０１８年７月２８日、米フロリダ州キシミー。ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王座決定戦に出場した同級２位・伊藤雅雪は、同級１位クリストファー・ディアス（プエルトリコ）を３―０の大差判定で下し、王座獲得に成功した。日本人が米国でタイトルを手にするのは、１９８１年の三原正（ＷＢＡ世界ジュニアミドル級＝現スーパーウエルター級）以来３７年ぶり。そんな偉業を達成した伊藤なのだが、ボクシングエリートという言葉とは無縁の学生時代を過ごした。高校まではバスケットボール一筋に打ち込み、ボクシングを始めたのも、高校３年のバスケのインターハイ予選が終わってから。格闘技に興味があり、「月謝は自分で払うから」と反対する両親を説得してジム通いを始めた。

「プロモーターになる気はなかった」と流れの中で現在の自分があることを口にした伊藤だったが、ジムに通い始めた時も同様に「プロになる気などまったくなかった。格好いいからライセンスぐらいは取ろうという軽い気持ち」だった。入門してわずか３日でスパーリングを始めると、周囲を驚かせた。高校はバスケの推薦で入学したことでも分かるように、運動能力は他の練習生とは比較にならなかった。「最初から強かったんです。ジムの誰と（スパーを）やっても勝てた」と振り返り、スパーが日課となった。「楽しくて仕方がなかった。でも、スパーだけでよくて、試合はやりたくなかった。デビュー戦が決まってしまったのは、何となくの流れ。誰も教えてくれないので減量の仕方も分からない。親は反対するし、困った状況でした」。１８歳の青年はモヤモヤしながらプロ初戦のリングに上がり、判定勝ちした。

デビュー戦に勝っても、この先プロを続けるかは迷った。そんな気持ちでも、試合は次々と決まっていった。大学４年の時に全日本新人王を獲得。その一方で就職は大手総合商社に内定した。

「当時はまだ無敗が続いていたんです。ボクシングか仕事か悩みましたが、商社に行くのをやめて、ジムに通っていた社長さんの会社に就職してボクシングを続けることを選択しました」

２４歳の時だった。勤め先の社長の勧めで、経営者が集まる会合に出席した。上場企業の社長たちを前に自らの夢を語った。「世界王者になる」という２４歳の熱意が、多くの人の心を動かし「後援会」が発足された。「３年間頑張れ」という言葉とともに、給料分を埋め合わせできるだけの資金面でのバックアップを約束してくれた。大学卒業後から勤めた会社を辞め、ボクシング一本の生活を自らの熱意で勝ち取った。「もっと強くなりたい。日本にいてもダメだ」と試合が決まる度に単身、米国に渡り武者修行した。１回渡米すれば１か月以上は滞在するため数百万が必要だった。この資金に関しても、伊藤の夢に賛同してくれた人物が工面してくれた。

米国のジムでスパーをすると、相手は確かに強かった。「本場の選手の実力を肌で感じて、強いんですがかなわない相手ではない」とすぐに思った。すると「こういう選手と試合がしたい」という気持ちが芽生えた。「現役の時は、格上の選手だろうが組まれた試合は絶対に断らなかった。イージーなファイトをしても仕方がない。実力伯仲のカードこそファンは喜んでくれる。それがリアルファイトであり、自分はそこにこだわりを持ってリングに上がってきた」と自負する。その考えはプロモーターになりボクシングを提供する側になっても、不変の信念として持ち続けている。

興行を取り仕切る立場として、絶対に守りたい聖域がある。「ボクシングの興行にはエンタメ的な要素も必要だと思いますが、そのバランスを大きく崩したくないんです。いま、ユーチューブもやっていますが、格闘家と著名な歌手をコラボさせても数字は伸びない。なぜなら、格闘技ファンは格闘技を見たいという気持ちが強いからです」。エンタメとの融合は必要としながらも、エンタメに重きを置く興行は「絶対にしたくない。あくまでボクサー本人が主役の興行をやっていきたい」と声を大にする。

プロボクサーになったのも、プロモーターになったのも、自らの意思というよりは、周りからの声に押された形だった。それでも決めた目標には、時間がかかろうが結果が出るまで歩みを止めずに進んだ。「運鈍根」。物事を成功させるために必要な三つの要素だという。世界を狙うために資金面を援助してくれた人との出会いという「運」があり、デビューから９年、２６戦目での世界戦は遅く、あきらめずに愚直に努力し続けた「鈍」、最後の「根」は、一発勝負の米国での王座決定戦で根気、根性を持って挑み見事に王座獲得に成功した。後付けにはなるが、三つの要素をすべてが詰まった世界チャンピオンだったことが理解できる。

プロモーターになり３年がたった。まだまだ立ち位置は新人に近いが、３４歳にして国内外に幅広い人脈を持つのは強みのひとつだ。「興行の世界は正直、リスクだらけですが、今は自分がやらなければという気持ちになっています。興行の中で自分の選手を育てていきたいし、早く世界戦を手がけてみたい。ありがたいことに、ＴＲＥＡＳＵＲＥの興行に出たいという選手もたくさんいますし、責任感が出てきました」と笑う。追い求めるのは昔も今も「本物のボクシング」。リアルファイトの提供に日々頭を悩ませながらも、第二の人生もボクシング界で生きられる喜びを感じている。（近藤 英一）＝敬称略、おわり

◆伊藤 雅雪（いとう・まさゆき）１９９１年１月１９日、東京都江東区生まれ。高校３年からボクシングを始め、駒沢大１年の時にプロデビュー。２０１２年１２月に全日本フェザー級新人王を獲得。１５年２月に日本スーパーフェザー級王者・内藤律樹に挑戦したが、プロ初黒星となる判定負けで王座獲得に失敗。その半年後の東洋太平洋同級王座決定戦に勝ち王座を獲得。１８年７月に米フロリダ州キシミーでクリストファー・ディアス（プエルトリコ）とＷＢＯ世界同級王座決定戦を行い、判定勝ちで初の世界王座を獲得。１度の防衛に成功。プロ戦績は３２戦２７勝（１５ＫＯ）４敗１分け。身長１７４センチ。ファイトスタイルは右ボクサーファイター。