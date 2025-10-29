◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ第４戦の試合前に会見した。

延長１８回決着で試合時間６時間３９分の死闘となった第３戦から一夜。ポストシーズンで導入されていない無死二塁から始まるタイブレークの是非を問われたが、指揮官は「いや、ないね。絶対にない。あれこそが野球の最も純粋な形だと思う。７試合シリーズで勝つためには、ああいう試合があって、投手を使い切るような“消耗戦”を戦い抜くことも一部なんだ。チャンスが何度かあったけど、ものにできなかった。今のルールのままでいいと思うし、レギュラーシーズンとポストシーズンの違いもちゃんとあっていい」と否定した。

前日は両チーム総力戦で、投手陣はブ軍が９人、ド軍は１０人で継投。ドジャースは延長１９回に向け、２日前に９回１０５球で完投した山本由伸投手（２７）をブルペンで準備させるほどだった。レギュラーシーズンではタイブレークとなるため、ブルペン投手がここまでフル回転することはほとんどなく、ＰＳならではの総力戦となった。

この日、２勝１敗で迎える第４戦は、大谷がメジャー８年目でＷＳ初マウンドに上がる。１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦以来で中１０日。ポストシーズンではここまで２登板で２勝無敗だ。この試合で勝てば、球団史上初のワールドシリーズ２連覇へ王手をかける。