◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＥ・シーハン投手（２５）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ第４戦となる本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。

前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンのサヨナラ弾でドジャースが２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。ド軍は２５日（同２６日）の第２戦で完投勝利した山本を幻となった延長１９回に向けて中１日でブルペンで準備させていた。シーハンも延長１０回から７番手でマウンドに上がり、２回２／３で３７球を投げて３安打２四球も無失点。レギュラーシーズンでは先発として６勝を挙げながら、ポストシーズンではリリーフに回っている右腕は「（今日も）いつでも投げたいと思ってます。呼ばれたらいつでも行けるようにしたい。もちろん昨夜の勝利はうれしかったですけど、あと２勝必要ですからね。だから常に準備をしておくようにしています」と力を込めた。

今ポストシーズンは５試合で０勝０敗、防御率９・９５。救援の役割については「最初は少し苦戦しましたが、ブルペンの他の投手たちに支えられました。カーショーがそこにいてくれたし、最初はグラスノーも一緒にいて、いろいろ試行錯誤しました。それから年上の選手たちから多くを学びました。彼らが本当に助けてくれました」といい「全員の気持ちを代弁はできませんけど、みんな『勝つためにできることは何でもやる』という意識でいます。それが一番のテーマ」と明かした。