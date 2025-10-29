『ニカゲーム』リアルイベントの模様を特別公開！“因縁”が生まれた伝説のゲームも

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日10月29日（水）放送の同番組では、8月に開催されたリアルイベントの模様が特別公開される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

ガク（真空ジェシカ）がゲスト出演した8月15日夜公演では、4月のバラバラマンスリーやこれまでの特番で放送され、話題を呼んできた「英語でこの曲わかるかな？」を実施。

出題者は、誰もが知る名曲の歌詞を英語で説明、残る解答者の2人は曲のタイトルを日本語で解答するというゲームだ。

舞台上の二階堂＆猪俣と客席とのやりとりにも注目。はたして2人は観客の力を借りて正解を導き出せるのか？

最初の出題者となったのは二階堂。しばし考えた後に出てきたのは「プリティ オンリー ノーノーノー」。すると会場からは答えをひらめいた人からの歓声が。

これに対し猪俣は「早くない？もうわかったの？」と驚きを隠せない様子で…。はたして猪俣＆ガクは正解にたどり着けたのか？

続く猪俣の出題ターンでは、のちに「ノーガク事件」と呼ばれることとなる猪俣とガクの因縁が生まれることに。その一部始終が公開される。

答え合わせ後の歌唱タイムでは、「除け者にされた」と怒るガクを尻目に、猪俣は「イッツミー！ファン！ケムリ！」と観客を沸かせた。

◆客席も巻き込み大熱唱！

ガクが出題者となる最終問題では、英語が苦手な二階堂＆猪俣のために客席に降りて観客からヒントをもらってOKという特別ルールが発動。

「ブッダフラワー モーニングサン トゥデイシング」が表現しているのは一体何の歌？ 二階堂＆猪俣は観客からのヒントを頼りに答えにたどり着けるか？

ラストには、会場も巻き込んで二階堂・猪俣・ガクの3人で答えの曲を大熱唱する。

さらに放送では、イベント初日公演直前の二階堂・猪俣・ケムリの様子も紹介。本番直前ワクワクドキドキの舞台裏の様子にも注目だ。