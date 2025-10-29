業者への未払い、 産業廃棄物の処理はどうなる？大阪･関西万博 閉幕後のほうがモンダイ山積み！

熱狂の跡地は閉幕後のほうがモンダイ山積み

最終日、イタリア館には長蛇の列が。待ち時間は５時間以上に及び、リングの下は多くの人で埋め尽くされた

10月13日、大阪・関西万博が閉幕した。最終日は約21万人が来場し、一般累計入場者数は2500万人を突破。日本国際博覧会協会が「230億〜280億円の黒字になる見込み」と発表するなど、成功ムードに包まれた。

熱狂の跡地はどうなっているのか。閉幕から４日後の10月17日に現地へ足を運ぶと、期間中だけでのべ4000万人が乗降した″玄関口″夢洲駅は人影もまばら。会場内では既にパビリオンの解体・撤去作業が始まっていた。公式キャラクターのミャクミャクがポツンと取り残され、万博のシンボルだった大屋根リングは閉鎖されて登ることもできなくなっていた。ウズベキスタン館やルクセンブルク館のように、母国などに移設され再利用されるパビリオンも一部あるものの、大半は解体される予定だ。

一見スムーズにクロージング作業が進んでいるかに見えるが、工事業者は「大きな課題が残っている」と明かす。

「解体によって発生するコンクリートや木材など産業廃棄物の近畿地方の処分場がもう満杯寸前なのです。このまま新たな処分場が見つからなければ、現場に廃棄物が残り続けることになる。解体工事に遅れが出てしまいます」

別の工事業者は、「建設業者への未払い問題も解決していない」と続ける。

「セルビア館やドイツ館など、11のパビリオンで元請けと下請け業者のトラブルが訴えられていて、未払いとなっている工事費の総額は５億円にのぼると見られています。博覧会協会の副会長でもある吉村洋文・大阪府知事（50）は民間の問題だとして対応していません。解体工事の際にも未払いが起きるんじゃないかと心配でならない」

協会が鼻息荒く発表した「最大で280億円の黒字」も、在阪ジャーナリストの吉富有治氏は「黒字になったのは運営費に限った話」と冷ややかに見ている。

「会場建設費の予算は総額2350億円にのぼります。その他、会場周辺の整備費や警備費も発生している。万博の運営費の収入は1400億円ほど。全体の費用を含めて収支を見れば大赤字です」

280億円の黒字では到底、ペイできないのだ。巨額の赤字の回収を視野に大阪市が進めているのが万博跡地のＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）建設なのだが、消費経済アナリストの渡辺広明氏は「収益を生むか不透明」と疑問視する。

「万博のシンボルだった大屋根リングは、維持にカネがかかるという理由で一部しか残らない予定です。ならば、リングは残したままＩＲなどの業者に管理させるといった方法が取れないのか？ カジノだってすでにアジアに複数あり、相当魅力的なものを作らないと人は集まらないのに、具体的なプランの策定がこれからというのもスピード感に欠ける。万博は多くの人に感動を与えましたが、建設やＰＲで使った費用を取り返すべく、きちんと未来図を描いて世間にアピールするべき。さもないと、ＩＲなどでさらにマイナスを抱える可能性さえある」

産業廃棄物の処理場の不足や工事費未払いへの対応について、博覧会協会に質問状を送付したところ、以下のように回答した。

「令和７年版の環境白書によれば、『2022年度の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は1.81億㎥、残余年数は20.0年』となっており、博覧会協会も同様の認識を持っています。

工事費の支払いに関する問題が生じていることは誠に遺憾です。個別の契約の当事者間の工事費の問題については、建設業法に基づいて、許認可権限を持つ行政機関による関与の下、紛争処理の仕組みが定められており、協会としても、契約当事者ではない中、万博の主催者として公式参加者等の関係者に事情を聞く他、大阪府や国をはじめ建設業法上の許認可権限を有する行政機関に情報提供を行うなど、できる限りの対応をしています」

閉幕後のほうがモンダイ山積み……これでどうして、大阪万博は成功だと協会は胸を張れるのか。

