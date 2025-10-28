@Kyle Barr / Gizmodo US

また年内にDJIの新しいドローンが登場しそう。安価で小型、でもクソうるさかったDJI Neoの後継機とされる機種が出るとの噂です。

DJI Neoは小型なんだけれども、耳をつんざくような甲高い音が特徴。ハロウィンでまわりの人を驚かせるにはぴったりのおもちゃなのかもしれません。

リーク通りなら、Neo 2は着実に進化してそう

ドローンやアクションカメラのリーク情報主として有名なイゴール・ボグダノフ氏が、Xに画像を投稿。そこにはどう見てもDJI Neoの後継機、つまり「Neo 2」とみられるドローンが登場しています。

彼はリークの的中率が比較的高いので、これらの画像はDJIがまもなく発表予定の公式画像が流出したものではないかと思われます。写真を見る限りでは、新しいNeo ドローンは改良されたプロペラケージと背面の拡張アンテナを備えています。サイズ感は初代のNeoと変わらず小型タイプですが、フロントパネルにセンサーバーが追加されているのが見て取れますね。

You'll love the specs.) For now, here's just a little bit of info for you:

Gesture and voice control

New omnidirectional sensors

2-axis gimbal

19 minutes in the air

Auto return home

Direct charging

and...We have to leave something for them.#djineo2 pic.twitter.com/d8cSP8lcp3 - Igor Bogdanov (@Quadro_News) October 24, 2025

イゴール・ボグダノフ氏によると、このドローンは初代DJI Neoの10~15分という飛行時間に対し、最大19分間に伸ばすためにバッテリーを強化した可能性があるとのこと。さらに2軸ジンバルに対応し、機体全体をX軸方向に回転させなくても周囲を見渡せるようになるそうです。さらにアンテナが追加されることによって通信範囲が広がり、初代Neoの有効範囲約50 メートル（コントローラーなし）という制限を上回るかもしれません。

全方向センサー（omnidirectional sensors）も搭載される可能性高く、もしこれが実現できれば障害物も回避可能に。この機能は通常もっと高価なDJI Miniクラス以上のモデルに搭載されているものであり、Neo 2に搭載されれば大きなアップグレードになります。

大幅な機能追加が実現されれば、DJI Neo 2の価格は初代モデルの約200ドル（日本では33000円、コントローラーや予備バッテリーなどのアクセサリーを除く）から上回る可能性があります。

アメリカではDJIのドローンは締め出し

ただし、中国に拠点を置くDJIの製品（ドローンに限らず全製品）が、米国内での販売全面禁止の対象になりつつあり、現時点では、実質的にDJI製品の輸入を「ソフトバン（事実上の禁止）」としています。アメリカ政府はDJIを「中国の軍事企業」に指定し、同社の一般向けドローンも国家安全保障上のリスクをもたらすとしています。こんな安全保障の規制からこのドローンはアメリカで発売される可能性は低そうです。

なお、日本では初代Neoは2024年9月に発売されていて、現状ドローンの生産国による規制はありません。

DJIは「最も性能が高く、かつ手頃な価格の空撮ドローン」メーカーとして人気のDJI製品が輸入禁止になってしまうとなると、当然アメリカのドローンユーザーは大困惑です。9月に発表されたDJI Mini 5 Proもアメリカでは購入できない状態になっているようです。

DJIは米版ギズモードに対して以下のようにコメントしています。

DJIは引き続き米国市場に注力しており、変化し続ける現地の状況の中でも、お客様に最適なサービスを提供できるよう戦略を最適化しています。

DJIのドローンがアメリカで販売できたとて、バカ高い関税がかかって商品価格に転嫁されるか、アメリカ行きの出荷品がそもそも届かない、最悪廃棄されてる可能性があり、異様にハードルが上がっている状況ですね。