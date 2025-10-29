日本ハムをやめて2年がたった2010年（平22）秋、西武で一緒にプレーした鹿取義隆から電話がかかってきた。

「韓国でコーチを探してるんだけど、行ける？」

起亜タイガースの打撃コーチだという。うずうずし始めた頃だったから「いいよ」と答えた。「内野の守備コーチもいない？」と相談され、ロッテで一緒だった高橋雅裕を誘った。

翌11年、本拠地の光州にいいマンションを用意してもらって単身赴任。チームは前半戦いいところまで行ったが、オールスター休みに急に猛練習を始め、選手が「あっちが痛い、こっちが痛い」と言い出して失速。監督が解任され、我々も1年でクビになった。

帰国の準備をしていた時だ。中日の編成担当兼チーム運営部長、井手峻（たかし）さんから電話で「外野守備走塁コーチをやってくれないか」と誘われた。落合博満さんに代わる監督として70歳の高木守道さんが復帰されるという。びっくりした。

守道さんほどじゃないが、僕も当時56歳。動体視力が落ちてきている。走塁コーチはちょっと無理かなと思ったが、生まれ故郷の名古屋、プロ野球人生の原点であるドラゴンズに戻れるのはうれしい。お受けした。

12年。中日に復帰すると三塁ベースコーチを命じられた。投手のけん制の癖を見つけ、二盗を後押しする一塁コーチの方が性に合っている。でも、やれと言われればやるしかない。

これがきつかった。打球を目で追うのに必死で、走塁に対する考え方にも戸惑った。西武では失敗すると選手が悪い。選手の判断ミスと考えるが、中日ではコーチが責められる。何か違うなと思いながらやっていた。

そんなある日、突然2軍に落とされた。懲罰的な降格。外に漏れてはならないチームの機密が新聞記者に流れている。その「犯人」にされたのだ。

「そんなことしてません。ファームに行けと言われれば行きますけど、外部に漏らしたのは僕じゃないですよ」

そう言っても、聞いてもらえない。2軍監督の鈴木孝政さんが良くしてくれて居心地の良さを感じていたら、1軍から「すぐ帰ってこい」と連絡があった。何のことはない。守道さん自身が興奮して機密を漏らしたのが分かったのだ。「まあ悪かった」で一件落着である。

1軍に戻ったら今度は一塁コーチをやらせてくれた。足が速いのに2年連続で8盗塁しかしていない大島洋平に「盗塁王、獲ろうよ」と言って尻を叩いた。最初はなかなかスタートが切れなかったが、しつこく言って32盗塁。大島は盗塁王に輝いた。

チームもこの年は75勝53敗16分けで2位に入ったが、13年は64勝77敗3分けと大きく負け越して4位。守道さんは退任。僕も退団した。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。