【きょうから】ケンタッキー、3日間限定500円おトクな『ハロウィン9ピースバーレル』が登場
ケンタッキーフライドチキン（KFC）から、きょう・29日から31日までの3日間限定で『ハロウィン9ピースバーレル』を販売される。通常より500円安い特別価格で、オリジナルチキン9ピースを楽しめるおトクなバーレルとなっている。家族や友人と過ごすハロウィンパーティーにぴったりのボリューム満点メニューだ。
『ハロウィン9ピースバーレル』には、KFCの看板商品『オリジナルチキン』が9ピース入っており、家族や友人とのパーティーシーンにぴったりのボリュームとなっている。秘伝の11種類のハーブ＆スパイスで味付けし、専用の圧力釜で調理することで生まれるKFC独特のジューシーさと香ばしさが楽しめる。
「オリジナルチキン」は5つの部位（サイ、ウイング、キール、リブ、ドラム）から構成され、それぞれ異なる食感や旨味を味わえるのが特徴だ。しっかりとした歯応えのサイ、コラーゲン豊富なウイング、やわらかなキール、あっさりとしたリブ、そしてジューシーなドラムと、1つのバーレルで多彩な部位を堪能できる。
価格は税込2290円（単品積上げ価格2790円）で、デリバリーは対象外。全国のKFC店舗で販売される（一部店舗を除く）。また、22日から28日までの期間、KFCネットオーダー限定で事前予約を受け付ける。事前に注文することで受け取りがスムーズになり、店舗での待ち時間を短縮できる。
さらに、同商品を購入すると、ポテト（S）2個、ビスケット2個、カーネルクリスピー2ピース、チョコパイ2個、またはコールスロー（S）2個を、それぞれ390円で追加注文できる特典も用意されている。
■商品概要
『ハロウィン9ピースバーレル』 税込2290円(単品積上げ価格2790円)
販売期間：2025年10月29日(水)〜10月31日(金)
KFCネットオーダー限定事前予約期間：2025年10月22日(水)〜10月28日(火)
販売店舗：全国のKFC店舗
※一部、販売しない店舗がある。
※デリバリーは対象外。
