『激突メシあがれ』大学生＆主婦＆漆塗り職人が作る“しじみを使ったスープ” 朝ドラ料理指導・広里貴子氏も驚き
29日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（後7：57〜／総合・全国）は、連続テレビ小説『ばけばけ』とのコラボレーション企画を送る。
【画像】かわいくガッツポーズ！ゲスト出演する高石あかり
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
『ばけばけ』とのコラボ企画として、ゲストに松野トキ役の高石あかり（※高＝はしごだか）が出演。料理のテーマは、ドラマでたびたび登場する「しじみ汁」にちなみ、「しじみを使った朝ごはんスープ」。大学生、主婦、漆塗り職人が、それぞれオリジナルレシピを考案。野菜とあわせたポタージュ、体をいたわる薬膳スープ、郷土の味覚満載のみそ汁に、しじみが大変身。アイデアが光る一品に審査に参加した朝ドラ料理指導・広里貴子氏も驚く。
