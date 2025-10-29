¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¼é¸î¿À¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤¬¸ÅÁã¤òÈãÈ½¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é°úÂà¤¹¤ë¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¡Ê37¡Ë¤¬¸ÅÁã¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é°úÂà¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ï2016Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î7¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯¤ÏÇÈÍð¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤ò¼º¤¤¡¢»ÉÀÄ¤¬¸¶°ø¤ÎµÓ¤Î´¶À÷¾É¤Ç1¤«·îÎ¥Ã¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤òÌµÃÇ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂàÃÄ¸å¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤À¤¬2025Ç¯¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ´À¹´ü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£5¾¡3ÇÔ¡¢32¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.17¡¢WHIP0.70¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢8·î¤Ë¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯Êð1330Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¡£2027Ç¯¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£»à¤ó¤Ç¤â·ù¤À¡£¤â¤·¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔ·É¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤â¤Ã¤È¤âÈà¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÏÃ¯¤È¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó¤È¤âÍ§¿Í¤À¤·¡¢º£¤Ç¤âÏÃ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¡£·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÈà¤é¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£