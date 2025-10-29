令和ロマン・くるまが、芸能界での交友関係と共に意外な恋愛相談の相手を明かした。

10月28日配信のABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画で、くるまは自身の私生活についても率直に語った。その中で特に注目を集めたのが、最も信頼を寄せる女性芸人との親密な関係性だ。

「あと、意外でもなんでもいですけど、俺、ほんとにエルフの荒川さんがすごい仲いいんで。1番ぐらい仲良い」と、くるまは女性お笑いコンビ「エルフ」の荒川との深い友情を明かした。

「本当なんでも話します。全部、もう恋愛のこととか。全部荒川さんに相談」と打ち明け、荒川からは「『あんたそれあかんで』とか」とアドバイスをもらうこともあるという。「必ずポジティブ。仕事のこととか、お互いもうネタのこととかも相談するし『もう絶対その方がいいと思う』とか言ってくれる」と、様々な面で支え合う関係性を明かした。

旅に同行する大前プジョルジョ健太ディレクターの「ギャルってポジティブですよね」という問いかけに対し、くるまは「めっちゃいいっすよ。みんなこうだったらいいのにと思うくらい素晴らしい性格。人の悪口言わない。『ほんまにもう最高』みたいな」と絶賛。「飲んでてちょっと1時間ぐらい経ったぐらいで『ちょっと待って！ちょっとこの段階で一旦言わして！今日最高！』みたいな。こんなんマジで言ってます。カメラの前とかじゃない」と、荒川のポジティブな人柄を説明。「ずっと『今が楽しい』ってことをあらゆるボールで教えてくれるんですよ。あらゆる手段で『今が幸せ』ってことを伝える語彙が凄いありました」と、荒川の人間的魅力を絶賛した。

さらに興味深いのは、くるまが荒川に相談した直近の恋愛相談の内容だ。「ちょっと前だったんですよ。『なんかどうする？』みたいな（関係で）」と、くるまが恋愛の悩みを打ち明けたところ、荒川は「『絶対あの子は、あんたのこと好きやから、あんたのこと絶対好き』みたいな。『ビビんな』みたいな。『絶対大丈夫やから』って」と背中を押してくれたと明かしていた。