プロ野球は28日に甲子園球場で日本シリーズ第3戦が行われ、ソフトバンクが阪神に2-1で勝利し成績を2勝1敗と先行しました。

みずほPayPayドームで行われた第1戦は阪神、第2戦はソフトバンクが制し、1勝1敗。迎えた第3戦は防御率セ・リーグトップ阪神・先発の才木 浩人投手とパ・リーグ防御率トップのモイネロ投手の投げ合いとなりました。初回、阪神は佐藤輝明選手が3試合連続タイムリーで先制点を奪います。

しかし、ソフトバンクは1点を追いかける4回に山川穂高選手が同点ソロを放つと、6回には柳田悠岐選手のライトへのヒットからチャンスを作り、柳町達選手がタイムリースリーベースで勝ち越しに成功します。その後、才木投手が山川選手に四球を出し1アウト１・3塁の場面でマウンドをおり、継投した及川雅貴投手がダブルプレーで追加点を与えません。

逆転したい阪神は6イニング連続得点圏にランナーを進めますが、チャンスで一本が出ず、得点を奪えません。ソフトバンクは先発のモイネロ投手が6回1失点に抑えると、7回は藤井皓哉投手、8回は松本裕樹投手、9回は杉山一樹投手がピンチを招きながらも無失点でつなぎ勝利。

連勝で成績を2勝1敗としたソフトバンクは日本一まであと2勝に迫りました。