“あさゆき” 駒木根葵汰＆新原泰佑、最終審査直前に“究極の選択” 『２５時、赤坂で Season２』第5話あらすじ
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜 深1：00）の第5話が、きょう29日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ぎゅっ！抱きしめ合う“あさゆき” 駒木根葵汰＆新原泰佑
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
羽山と白崎は、舞台『雨と懺悔』のオーディションを順調に勝ち進んだ。最終審査を前に、羽山は明野圭（片山萌美）からある特別な映画の主演の話が来ていることを告げられる。やりたい仕事とやるべき仕事の間で大きな決断を迫られた羽山は、“ある人”に相談する。
一方、白崎も篠田翔太（橋本淳）から聞いた“ある仕事”の件でショックを受け、複雑な想いを抱えたまま最終審査を迎えることに。2人の俳優の夢と恋の行方を映し出す。
