待望の瞬間だ。EARTH JETSのHIRO柴田（連盟）が10月28日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ3回、放銃0回の安定したスタッツで、個人6試合目にして嬉しい初勝利を飾った。

【映像】念願の初トップに喜びが溢れ出るHIRO柴田

当試合は起家から柴田、BEAST X・鈴木大介（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで開局。東1局、親番の柴田はリーチ・白の3900点をアガった。東1局1本場でもリーチをかけたが、仲林が1100点（＋300点、供託1000点）を獲得。東2局でのリーチも実らなかった。

東3局1本場では鈴木大介が2000点（＋300点、供託2000点）を奪取。僅差ながらもトップ目に立つと、東4局では5200点をアガった。そんな中で迎えた南1局1本場、親番の柴田はたろうの仕掛けに応戦して、鈴木大介からリーチ・ドラ2の7700点（＋300点）を直撃。トップ目に返り咲くと、南1局2本場でも恵まれた配牌から鳴きを重ねて南・赤・ドラ2の親満貫・1万2000点（＋600点）を成就させた。これで頭一つ抜け出すと、以降は下家に座る鈴木大介のアシストなどで局を進行。持ち点4万5600点で念願のトップを決め、何度も目を瞑って喜びを噛み締めた。

試合後、インタビュアーに祝福された柴田は、「ありがとうございます」と笑顔。「ここまで長かったですね」との声掛けには「そうですね。ずっと取れないんじゃないかと、やっぱり思っちゃいましたよね」とおどけた。続けて、「やはりご自身でも気にされている節はありましたか？」と切り込まれた際には「めちゃくちゃ気にしますよ」と即答。「チーム状況も良くないし。誰かが勝たなきゃいけないところで、今日負けちゃうと(マイナス）400ポイントとか500ポイントとかいっちゃうから、うまく踏みとどまったと思いますね」と返した。

「EARTH JETSを応援してくださる“モンダ民”のみなさま、やっと初勝利を取ることができました。まだまだチーム状況は厳しいので、まだ調子に乗らず、気を引き締めて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」。ファンにメッセージを送った柴田は、「いいですか？初めてなので…」と照れながら勝利のポーズを決めた。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）4万5600点／＋65.6

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万6100点／＋6.1

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万2700点／▲17.3

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）5600点／▲54.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

