水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON、実写版『WIND BREAKER』クロストーク映像公開
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』に出演する、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）ら“防風鈴”の1年生キャストによるクロストーク映像が新たに公開された。
【動画】水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON＝風鈴高校1年生4人クロストーク
本作は、今年2月から4月にかけて全編沖縄ロケで撮影。キャストたちは同じ宿泊施設で寝食を共にしながら、役柄と同様に強い絆を築いた。公開された映像では、そんな信頼関係がそのまま表れた、笑いと熱意に満ちたやりとりが繰り広げられている。
撮影の合間に行われた今回のトークでは、主人公・桜遥（さくら・はるか）役の水上、楡井秋彦（にれい・あきひこ）役の木戸、蘇枋隼飛（すおう・はやと）役の綱、そして杉下京太郎役のJUNONが、劇中衣装で登場。原作への想いや撮影の裏話、アクションシーンの工夫、さらには沖縄でのオフタイムについてまで、多彩なトピックが語られた。
綱は「もともと大好きな作品で、特に蘇枋が好きだった。演じられるなんて夢のよう」と語り、JUNONも「初めての作品で杉下を演じることになって、びっくりしました」と明かす。水上は「二次元を三次元でどう再現するか悩みました。でもやると決めたからには“拳で対話する”覚悟で挑みました」と振り返り、木戸は「楡楡井は力は弱いほうだけど、その中で彼の強い部分をどう表現するかすごく悩んだ」と真摯（しんし）な姿勢をのぞかせた。
注目ポイントについての話題になると、綱は即答で「アクション！」を挙げた。「みんな本気で練習していたので、ぜひ注目してほしい」とコメント。水上は“桜の髪型”への強いこだわりを語り、「2週間に1度ブリーチや白染めをしていた」と裏話を明かした。木戸は「防風鈴と獅子頭連、それぞれのチームの“ぶつかり方の違い”を見てほしい」と語り、熱量の高さを感じさせた。
さらに沖縄ロケのオフでは、綱とJUNONが海に出かけたエピソードや、木戸が水族館での“意外な買い物”の話に笑いが起きる一幕も。「自分にとってのヒーローは？」という質問にJUNONが答えた内容に、水上が即座に「合格です！」とツッコミを入れるなど、終始にぎやかな空気に包まれたクロストーク映像となっている。
同映画は、風速25m/s超の風を巻き起こすアクションと、若者たちの熱き青春ドラマを融合させた新時代の不良映画。監督を務めるのは『ブルーピリオド』の萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』の政池洋佑が担当。破格の疾走感と圧倒的熱量で贈るアクションエンターテインメントは、12月5日より全国公開される。
【動画】水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON＝風鈴高校1年生4人クロストーク
本作は、今年2月から4月にかけて全編沖縄ロケで撮影。キャストたちは同じ宿泊施設で寝食を共にしながら、役柄と同様に強い絆を築いた。公開された映像では、そんな信頼関係がそのまま表れた、笑いと熱意に満ちたやりとりが繰り広げられている。
綱は「もともと大好きな作品で、特に蘇枋が好きだった。演じられるなんて夢のよう」と語り、JUNONも「初めての作品で杉下を演じることになって、びっくりしました」と明かす。水上は「二次元を三次元でどう再現するか悩みました。でもやると決めたからには“拳で対話する”覚悟で挑みました」と振り返り、木戸は「楡楡井は力は弱いほうだけど、その中で彼の強い部分をどう表現するかすごく悩んだ」と真摯（しんし）な姿勢をのぞかせた。
注目ポイントについての話題になると、綱は即答で「アクション！」を挙げた。「みんな本気で練習していたので、ぜひ注目してほしい」とコメント。水上は“桜の髪型”への強いこだわりを語り、「2週間に1度ブリーチや白染めをしていた」と裏話を明かした。木戸は「防風鈴と獅子頭連、それぞれのチームの“ぶつかり方の違い”を見てほしい」と語り、熱量の高さを感じさせた。
さらに沖縄ロケのオフでは、綱とJUNONが海に出かけたエピソードや、木戸が水族館での“意外な買い物”の話に笑いが起きる一幕も。「自分にとってのヒーローは？」という質問にJUNONが答えた内容に、水上が即座に「合格です！」とツッコミを入れるなど、終始にぎやかな空気に包まれたクロストーク映像となっている。
同映画は、風速25m/s超の風を巻き起こすアクションと、若者たちの熱き青春ドラマを融合させた新時代の不良映画。監督を務めるのは『ブルーピリオド』の萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』の政池洋佑が担当。破格の疾走感と圧倒的熱量で贈るアクションエンターテインメントは、12月5日より全国公開される。