闇夜に光る妖艶な浴衣姿…元宝塚トップスター・月城かなとが撮影合間に見せた”凄まじいオーラ”

「オーラが凄かった」

テーブルや椅子、ペットボトルなどが雑然と置かれたスペースに、一人浴衣姿で椅子に座る女性……。頭に白いタオルを被せ、大きな目だけが鋭く前方を見据えている。俳優の月城かなと（つきしろかなと・34）である。

「元宝塚歌劇団月組のトップスターで、『れいこ』の愛称で親しまれていました。’21年８月にトップに就任。トップ娘役の海乃美月（うみのみつき・32）とコンビを組み、『今夜、ロマンス劇場で』や『グレート・ギャツビー』など数多くの話題の舞台を生み出しました。誰が見ても美しい華やかなビジュアルや表現力豊かな歌声などで“宝塚が理想とする男役”を体現したスターといわれています」（演劇雑誌記者）

’24年７月に東京公演千秋楽をもって海乃と同時退団。今年４月期のTBS日曜劇場『キャスター』で連続ドラマ初出演を果たした。

阿部寛（61）演じる主人公・進藤壮一とともに報道番組『ニュースゲート』のキャスターを務める小池奈美を演じた。常に進藤の言動に振り回されながらも、冷静に対応するアナウンサー役で、好評を博した。現在放送中の『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』（フジテレビ系）では、巨大企業のやり手広報部長・御厨彩芽（みくりや・あやめ）を演じている。

ただ、今回のロケ撮影は、それらとは別の新たな映像作品と思われる。茨城県つくば市のある商業施設広場で行われた撮影には、100名以上のエキストラが参加し、撮影スタッフの数も多く、かなり大規模に行われていた。撮影は、陽が落ちてから始まり、雨の中、月城が浴衣姿で歩くシーンだった。

カットの声がかかると、雨で濡れた月城はタオルを頭に被せ、待機場所で頭を拭いていた。冒頭のシーンはその時の様子である。撮影を見物していたという地元住民は、

「月城さんは背が高くて、美しくて、とにかくオーラが凄かったです。闇夜に彼女の姿だけが浮き上がっている感じで、圧倒されました」

宝塚のトップスターとしてファンを魅了したオーラはやはり伊達ではない。宝塚退団からはや１年３ヵ月。売れっ子俳優として着実にキャリアを積んでいる現状に、月城は、

〈自分としてはずっと必死にやってますね。作品によって求められるものが違ったりするので、毎回本当にドキドキしながら臨んでいる感じです。慣れることあるのかなっていう感じで…〉（『クランクイン！』10月26日配信）

と語っている。今作はもちろんのこと、彼女の次回作にも、今から期待大である。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit