¡ÚÈ½·è¡¦½÷»Ò¹âÀ¸Ï¢¤ì²ó¤·ºÛÈ½¡Û¡ÖÈòÇ¥¤»¤ºÀ¸ò¡×¤·¤¿Èï¹ð¤¬ºá¤òÇ§¤á¤Æ¤Ê¤ª¸«¤»¤¿à°ìËõ¤ÎÌ¤Îýá
¡ÖÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¼à¤à¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×
¼«»¦´êË¾¤Î¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢¤ì²ó¤·¤¿½»ÃæÈ»¡Ê¤¹¤ß¤Ê¤«¡¦¤¸¤å¤ó¡ËÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£½»ÃæÈï¹ð¤ÏÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î27Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¡¢¿å¾å¼þºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¼à¤à¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò5Ç¯¡×¡Êµá·º6Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½»ÃæÈï¹ð¤ÈA¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¾å½Ü¡£¹â¹»À¸³è¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹A¤µ¤ó¤Ë¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¡¢2¿Í¤Ç»à¤ÌÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½»ÃæÈï¹ð¤â¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£A¤µ¤ó¤È¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¸øÈ½¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬¼å²»¤òÅÇ¤±¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Î¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÎ¥º§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ï¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ìÃÊÍî¤·¤¿¤éºÊ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«»¦¤òÄü¤á¤¿¤¢¤È¤âÈòÇ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ5·î13Æü¤ÎÄ«7»þ¤´¤í¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿LINEÅÅÏÃ¤ÇA¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦·ù¤À¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢½»ÃæÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤ËËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¹ð¤²¡¢¿¦¾ì¤ËµÙ¤ß¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ë¿·´´Àþ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤È¹çÎ®¤·¤¿½»ÃæÈï¹ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀçÂæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ÉÇñ¤·¡¢Íâ14Æü¤ËÀÄ¿¹¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤·¤Æ15Æü¤Î¸á¸å¡¢¼«»¦¾ì½ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¾ë¥öÁÒÂç¶¶¡ÊÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¡Ë¤òË¬¤ì¡¢Íó´³¤«¤é²¼¤ò¸«²¼¤í¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¸øÈ½¤ÎÃæ¤ÇÓË°ö¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢²¼¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·A¤µ¤ó¤Ï¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬¡Ø»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î¤Û¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ø»à¤Í¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£»à¤Ìµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¡Ø¡ÊA¤µ¤ó¤¬¡Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2¿Í¤Ï¾ë¥öÁÒÂç¶¶¤òÎ¥¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀÄ¿¹»ÔÆâ¤Ç½ÉÇñ¡£¤½¤·¤ÆÍâ16Æü¤Î¸á¸å¡¢½»ÃæÈï¹ð¤ÏÀÄ¿¹»ÔÆâ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
½»ÃæÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈòÇ¥¤ò¤»¤º¤ËÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢¼«»¦¤òÄü¤á¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÈòÇ¥¤ò¤»¤º¤ËÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¿å¾åºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÎÌ·º¤ÎÀâÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç½»ÃæÈï¹ð¤¬ÈòÇ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÏÀÅª¼«¸Ê·èÄê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÉÔ½½Ê¬¤ÊÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÍß¤Î¤ª¤â¤à¤¯¤Þ¤Þ¤ËÀ¸ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬ÈòÇ¥¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤Î¤À¤«¤é¡¢ÈòÇ¥¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢ÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀÅª¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¯³²¤ÎÄøÅÙ¤âÂç¤¤¯¡¢º£¸å¤ÎÈï³²¼Ô¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ËÍ¿¤¨¤ë°±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×
¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÂáÊáÄ¾¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î4Æü´Ö¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿½»ÃæÈï¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÈË¼¤Ç1¿Í¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡×·ë²Ì¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Ì¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«»¦´êË¾¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸øÈ½¤Ç½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡Äî¤ÇÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ä¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿½»ÃæÈï¹ð¤Î»Ñ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË¡Äî¤Ç¤Ï¡¢°ì±þ¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤Ï½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Èá·àÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èï³²¼ÔÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¡ÖA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯À¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ï°ìÀÚÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿½»ÃæÈï¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤ÇÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤«¤éºÆ¤ÓÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤Î4Æü´Ö¤ÎÂ³¤¤òÌ´¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£¸å¡¢¹µÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ë¤Ï·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ