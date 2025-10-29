赤ちゃんと猫ちゃんの心温まる奇跡的な瞬間が投稿されました。「猫と子どもは相性が悪い」という常識を覆すほどの深い愛情が伝わってきます。この尊い一枚に、ぜひ癒されてください！

赤ちゃんと猫ちゃんが！

Instagramアカウント「エマちゃん日記」に投稿されたのは、赤ちゃんと猫ちゃんの奇跡的な瞬間。腹ばいになっている赤ちゃんのすぐ横に猫ちゃんがいます。なんと腕の位置が同じだったそうです。左右対称にシンクロしており、仲良しな雰囲気が伝わってきます。この尊いツーショットは、見ているだけで心が温かくなりますね。

赤ちゃんと仲良し！

写真ではキリッとした表情だった猫ちゃんですが、カメラに近づくと目を丸くして、興味津々の表情になっていました。赤ちゃんがいても変わらずリラックスして過ごしているようです。

一般的に「猫と小さな子どもは相性がよくない」と言われることがあります。子どもの動きは予測できないため、猫がびっくりしてストレスを感じてしまうからです。しかし、動画に登場したこの猫ちゃんは、そんな常識を覆しています。なんと以前には、赤ちゃんの隣で安心しきったようにお昼寝していたこともあったのだそう。

お互いに大切な存在

左右対称のポーズで寝てしまうほど、この猫ちゃんと赤ちゃんは深い信頼関係で結ばれているようです。お互いに大切な存在だと感じているからこそ、何の警戒心もなく穏やかな時間を共有できるのでしょう。赤ちゃんと猫ちゃんの、癒される可愛い瞬間でした。

Instagramアカウント「エマちゃん日記」では、主に赤ちゃんの成長の様子が投稿されています。

