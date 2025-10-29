今すぐ【スタバ】に走れーーーッッ！！ 終売前に飲みたい「限定ドリンク」って？！

【スターバックス】の秋ビバレッジはもうチェック済みですか？ スタバでは現在、2種類の期間限定フラぺチーノ®を販売中。1つは洋ナシ、もう1つはアサイーベリーが主役になっており、見た目も味も全く異なる仕上がりを楽しめます。そこで今回は、終売前に飲みたい「限定ドリンク」を見ていきましょう。

濃厚でジューシーな果肉を味わって

「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」は、ジューシーな洋ナシの果肉にまろやかな生キャラメルソースを組み合わせた、上品な味わいが特徴です。爽やかな洋ナシの風味と生キャラメルソースの甘みが絶妙なバランスで、爽やかさはありつつもコク深さをしっかりと感じられます。@j.u_u.n__starbucksさんは「果肉半分ブレンド」がお気に入りなんだとか。

待望のハロウィンドリンクも販売中

今年のハロウィーンビバレッジは、アサイーベリーと黒猫がテーマの「アサイー ベリー フラペチーノ®」。アサイーベリーベースの赤とブラックショコラソースの黒による、ミステリアスなビジュアルが特徴のフラペチーノ®が楽しめます。カップの底にはブラッククランチが隠れているため、甘酸っぱい味わいに紛れて現れるザクザク食感にも驚かされるはず。

穏やかな秋の季節にぴったりな「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」とミステリアスな「アサイー ベリー フラペチーノ®」。【スターバックス】で味わえる、2つの「限定ドリンク」が楽しめるのも残りわずかかも……気になる方はぜひ店頭へ足を運んでみてくださいね。

