飼い主さんが階段を下りようとすると、必死で足元についてくる猫さん。その後も意地でも追いかけてくる姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で37万回以上も再生され、「きゃわいい～♡」「視線が愛おしい」「絡まれてぇ～！」などの声が殺到し、反響が集まっています。

【動画：一緒に階段を降りようとする猫に『イタズラ』を仕掛けてみたら…】

飼い主さんが階段を下りると…

Instagramアカウント「あやの(@ayano_neko127)」は、投稿者さまの身の回りで起きた日常の思い出を投稿しているアカウントです。時々、飼い猫ちゃんたちの姿が登場しますよ！

ある日、投稿されたのは、飼い主さんが階段を上り下りする様子です。しかし、そこに映っているのは飼い主さんだけでなく、飼い猫ちゃんの姿も！

飼い主さんが階段を下りようとすると、先に数段タッタッタッと階段を下り、こちらをチラッ。

なかなか降りてこない飼い主さんに「早く降りてきなよ～」とひと鳴き！

追いついた飼い主さんに「本当に降りる気あるの～？」と疑いの目を向けて動こうとしない猫ちゃん。その横を通り抜けようとすると……

「あ、降りるんだ！」と再びさっさと先に降りていく猫さん。そこでちょっぴり飼い主さんにイタズラ心が……。

試しに階段上へと戻ってみた！

下で待っている猫さんを見つめながら一旦停止する飼い主さん。そして、ゆっくりと上へと昇っていくと……

急いで追いかけてきて、飼い主さんより先に階段の上へ！どうしても飼い主さんから離れたくない様子が伝わってきますね！

その後も急いで駆け降りる飼い主さんを追いかけるように、一緒に階段を駆け降りていく猫さん。もうここまでくると、猫さんも意地になっている気もします（笑）

意地でも飼い主さんと一緒にいたい！ストーカー並みの執着で追いかけてくる可愛い猫さんの姿をご紹介しました♪

意地でもくらいついてくる姿が話題に

猫さんの意地でもくらいついてくる様子がInstagramに投稿されると、多くのユーザーの注目を集めました。

記事執筆時点で投稿は37万回以上再生されていて、「きゃわいい～♡」「視線が愛おしい」「絡まれてぇ～！」などの声が殺到しています。

Instagramアカウント「あやの」さまは、普段は投稿者さまの日常の思い出を投稿されています。時々飼い猫さんたちが登場するので、気になる方は覗いてみてくださいね。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「あやの(@ayano_neko127)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。