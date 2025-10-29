歌手・タレントのあのが、10月28日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。「最近キレました？」との質問に答えた。



番組にはこの日、ロックバンド・オレンジスパイニクラブがゲスト出演。オリジナルグミ作りをしながらいろいろな話をする中で、「あのちゃん、最近キレました？」と質問を受ける。



これにあのは「えっ、ぼく…あんま、意外とキレてないんじゃないか説あるな。キレてるイメージあるけど。ちょっと好感度狙おうかなっていう感じで」と回答。



そして、“猫のササキ”こと霜降り明星・粗品に「どう思う？ ぼく、キレてる？」とたずねると、粗品は「いや、あんまキレてない。っていうか、よう我慢してるイメージはあるな」と答え、あのは「そうだよね。ぼく、結構ね、世間のイメージとちょっとそこは違うと思う。我慢しちゃうときが多い」と語った。