「よく見てた」あのが“好きだった番組”、粗品「そんな番組してたん？」
歌手・タレントのあのが、10月28日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。“好きだった番組”について語った。
番組にはこの日、ロックバンド・オレンジスパイニクラブがゲスト出演。ジュースを使ってオリジナルグミ作りを楽しむ。
その中で、あのは「あのさ、『タカトシの空飛ぶチェリーパイ』っていう、昔、番組があって。お菓子を作る番組なの。それが大好き。そのときグミ作ってたのとか、よく見てた」と思い出を語る。
これに“猫のササキ”こと霜降り明星の粗品は「そんな番組してたん？」と初耳だと話すと、あのは「知らない？ 『タカトシの空飛ぶチェリーパイ』」とスタッフを見回したが反応はなく、粗品は「おもろそう」と語った。
「タカトシの空飛ぶチェリーパイ」は2007年から2009年までテレビ東京系で放送されていた、お笑いコンビ・タカアンドトシの冠番組。さまざまな企画の中で、勘だけでクッキングする（お菓子を作る）コーナーも放送されていた。
