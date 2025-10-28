スズキ株式会社は、株式会社鳥善と共同開発した「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」に新たなフレーバー「南瓜サンバル」を追加し、2025年10月23日より発売を開始した。

同製品は、かぼちゃとトゥール豆を使用した南インドの煮込み料理で、自然な甘みと酸味が特徴だ。パッケージはe VITARAを描き、背表紙には重ねると1つの絵になる隠し絵など飾りたくなるデザインを継承している。販売価格は918円（税込）で、スズキの公式ECサイト「S-MALL」や「スズキ歴史館」、各種イベント会場にて販売される。

ブライダルやレストラン事業を展開する株式会社鳥善（本社：静岡県浜松市、代表取締役：伊達善隆、以下「鳥善」）とスズキ株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木俊宏、以下「スズキ」）は、お客様にご好評いただいている「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」に新味「南瓜サンバル」を追加して10月23日より発売を開始しました。

「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」は、スズキの本社社員食堂で2024年1月より提供している本格的なインドベジタリアン料理が簡易調理で提供可能になる給食事業者向けの食キットをベースに、鳥善がレトルトカレー用にレシピを考案し2025年6月25日に発売を開始しました。現在までに約9.5万食※を販売し、スズキの2つの地元である浜松とインドの魅力や文化を日本中に届けております。

新味「南瓜サンバル」は、トゥール豆とかぼちゃをベースにした南インドの煮込み料理です。かぼちゃの自然な甘みとほくほく感、タマリンドの酸味が重なり、奥行きのある味わいです。

パッケージはインドから日本をはじめ世界中にお届けするe VITARAを描き、またパッケージの背表紙は、重ねると1つの絵になる隠し絵など飾りたくなるデザインを継承しています。

スズキは、本社がある浜松の企業との共創を通じて地域活性化を図ることや、インドの魅力を日本へ発信し文化面でも結ぶなど、これからも2つの地元の発展に貢献していきます。

盛り付けイメージ 右が南瓜サンバル

※ 2025年10月21日時点（弊社販売代理店への販売分なども含む）

【製品概要】

製品名 スズキ食堂「南瓜サンバル」 内容量 180g 販売価格 918円（税込） 発売日 2025年10月23日 取扱い スズキ公式ECサイト「S-MALL」

スズキの企業ミュージアム「スズキ歴史館」

スズキの各種イベント会場 販売者・製造所 販売者：株式会社鳥善

製造所：株式会社キャニオンスパイス

リリース提供元：スズキ株式会社