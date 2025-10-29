【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#75

秋季千葉県大会で慌ただしくしているさなか、ついにその時が来てしまいました。

「もう肘が限界です」

教え子のロッテ美馬学から、今季限りで引退するとの報告です。

藤代（茨城）1年時から頭角を現し、2年春にセンバツ出場。中大、東京ガスを経て2010年ドラフト2位指名で楽天へ。2年目から先発を務め、19年オフに国内FAでロッテに移籍し、懸命に腕を振ってきました。

170センチに満たない身長で、それも右腕です。体格がモノをいうプロの世界でここまでやってこられたのは、その小さな体に詰まった情熱と負けん気が人一倍だったからでしょう。少しでもうまくなるためにと、あれほど真剣に野球と向き合っていた選手をほかに知りません。

投手の肘は消耗品という認識がすっかり浸透した現代では考えられないかもしれませんが、高校時代はブルペンにこもりきり。自分が納得するまでやめないものだから、毎日のように数百球を投げ込んでいました。

「そんな球じゃプロに行けないぞ」なんてハッパをかけると、「なにくそ！」と食らいついてきた。こんなやりとりを幾度となく重ねたことを、つい最近のことのように思い出せます。

常軌を逸するストイックさゆえに、何度もケガに泣かされてきた。しかし、投げられない期間でも練習を休んだ記憶がありません。走り込みやランニングなど、私が指示するまでもなく、できることを一生懸命にやっていました。中大時代を含め、右肘の手術回数は実に6度。心がくじけてもおかしくありませんが、そのたびに、歯を食いしばって第一線に戻ってきた。弱音なんて聞いたことがありません。

そんな不屈の男が「限界」と言うのだから、これ以上ないほどギリギリの、いっぱいいっぱいだったのでしょう。9月30日に行われた楽天との引退試合では、ゾゾマリンスタジアムの応援席から最後の姿を目に焼き付けました。

対戦相手の浅村栄斗選手には感謝を伝えたい。美馬は途中から制球が定まらなくなり、カウント2-2から2球連続で浅村選手の背中側にすっぽ抜けてしまった。それでもあえて空振り三振をして、教え子の花道を飾ってくれたのです。心から、ありがとうございました。

美馬は「3球目で肘の感覚がなくなっていた」とのことで、翌日の検査で右肘屈筋共同腱断裂が判明しました。

「文字通り、本当に最後の最後までやり切って、投げられなくなるまで投げたと思います。あらためて15年間ありがとうございました」とは、球団が発表した本人のコメントです。そして、7度目の手術に踏み切りました。

「引退するんだから必要ないんじゃねえか」

なんて電話したら、

「いえいえ。やっぱり子供たちとキャッチボールしたいので」

この一言が、どこまでも美馬らしい。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）