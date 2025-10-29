【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのワールドシリーズ第３戦で、延長十八回、６時間３９分に及ぶ激闘を制したドジャースの選手たちが２８日（日本時間２９日）、記者会見に臨んだ。

十五回から登板し、４回を無失点に抑えた２５歳のクラインは、「１７」の数字が入ったヤギのシルエットが描かれたＴシャツ姿で登場。前夜に１１９年ぶりのＷＳ１試合４長打とポストシーズン史上初の９出塁を記録した大谷翔平をイメージし、「Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｏｆ Ａｌｌ Ｔｉｍｅ（史上最高の選手）」の各単語の頭文字を取った「ＧＯＡＴ」という俗語と、ヤギを意味する「ｇｏａｔ」をかけたＴシャツだった。

大谷はこの日の第４戦で先発投手兼１番指名打者で出場する。クラインは「彼はＧＯＡＴだよ」と語り、「昨日の活躍と、彼が今日やろうとしていることを考えると、ぴったりだと思って着たんだ。彼は僕たちが今まで見た中で一番すごい選手だと思う。彼にとっては僕らにこのシャツを着る必要はないと思うけど、縁起がいい気がするからね」と笑った。

２９日の第５戦に先発するスネルは大谷について、「彼に関してはもう驚かない」と切り出し、「彼は常に信じられないことをやってのけるし、それが彼にとっては普通なんだ。彼自身が作り出している基準の高さが本当にすごい」とたたえた。