スバル新「“STI”スポーツカー」まもなく世界初公開！ 「クロスオーバーSUV“日本仕様”」も日本初公開へ！ 全6モデルを展示で“ブランドを際立てる”JMS2025「スバルブース」の魅力とは？

2台の「STIモデル」世界初公開へ！

2025年10月29日（一般公開日は30日）から東京ビッグサイト（江東区有明）にて、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が開幕します。

次世代モビリティの姿を示す国内最大級のイベントとして、各メーカーが最新技術やコンセプトモデルを披露するなか、スバルは「ブランドを際立てる」をテーマに独自の世界観を打ち出します。

同社が掲げる不変の価値「安心と愉しさ」を軸に据えながら、来場者との共感や絆をより深めることを狙いとしており、ブースは「Performance（パフォーマンス）」と「Adventure（アドベンチャー）」という2つのシーンに分けて構成。

いずれもスバルらしさを凝縮したモデルが展示される予定です。

2台の「STIモデル」がまもなく世界初公開！

まず「走りの愉しさ」を追求するPerformanceエリアでは、次世代のスバルを象徴する2台の「STIコンセプト」モデルが世界初公開されます。

1台目の「Performance-E STI concept（パフォーマンス-E STI コンセプト）」は、バッテリーEV（BEV）をベースに開発された新世代パフォーマンスカー。

エアロダイナミクスと実用性を高次元で両立し、見る者の心を掴むプロポーションに仕上げられています。

スバルの伝統を想起させるデザイン要素を取り入れつつ、革新的なテクノロジーを融合。ドライバーが意のままにクルマを操る感動体験を提案するモデルとなっています。

2台目の「Performance-B STI concept（パフォーマンス-B STI コンセプト）」は、内燃機関（ICE）をベースとしたスバルらしいスポーツコンセプト。

水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWDといったスバルのDNAを受け継ぎながら、パフォーマンスと日常の使いやすさを両立させています。

長年培った技術資産を柔軟に再構築し、「操る愉しさ」を幅広いユーザーに届けることを目指しています。

一方、冒険心を刺激するAdventureエリアでは、「Wilderness（ウィルダネス）」シリーズを中心に、スバルのアウトドア志向を象徴するモデル群が登場します。

なかでも注目は、新型「Trailseeker prototype（トレイルシーカー プロトタイプ）」。スバルのグローバルBEVラインナップ第2弾として、日本仕様が初公開されます。

BEVならではの緻密な制御による高い走行性能と、クロスオーバーとしての実用性を兼ね備え、日常から非日常まであらゆるシーンで活躍する一台に仕上げられています。

さらに、「Forester Wilderness prototype（フォレスター ウィルダネス プロトタイプ）」と「Outback Wilderness prototype（アウトバック ウィルダネス プロトタイプ）」の2車種も参考出品。

どちらもベースモデルのSUVとしての魅力を継承しながら、タフでワイルドなキャラクターを強調しています。

フォレスターモデルでは専用バンパーや拡大ホイールアーチクラッディングを採用し、アウトバックモデルでは悪路走破性やアウトドアユースでの機能性をさらに高めるなど、それぞれの個性を際立たせています。

また、スペシャル展示として「1983 Subaru GL Family Huckster（1983 スバル GLファミリー ハックスター）」も登場予定です。

これはスバルオブアメリカのモータースポーツ部門が1983年製「GL Wagon（日本名：2代目レオーネ ツーリングワゴン）」をベースに、現代のテクノロジーで再構築した特別な一台。スバルの伝統と最新カルチャーを融合させ、ブランドの進化と独自性を体現したモデルとして注目を集めそうです。

※ ※ ※

プレスカンファレンスは一般公開に先立つ10月29日12時30分から、東京ビッグサイト東展示棟5ホールのスバルブースにて開催されます。

なお、その模様は公式YouTubeチャンネル「SUBARU On-Tube」にてライブ配信される予定です。