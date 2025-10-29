「思春期の子どもとの接し方がわからない」「理想の母親像と現実のギャップを受け入れられない」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。歯科医と心理カウンセラーの二足のわらじを履く松谷英子さんは「子育てには、正解はなく、点数もつけられません。あなたは娘とともにオリジナルの子育て方法を見つけ出していけばいいのです」と語ります。今回は、松谷さんの著書『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』から、母娘関係を良好に保つための秘訣を一部ご紹介します。

嘘の裏に隠された真実

そもそも、「嘘」は悪なのか？

嘘には、自分を守る、正当化する、人を騙して利益を得る「自分軸の嘘」と、相手の心を癒す、元気づける、希望を持たせる、相手を守る「相手軸の嘘」の2種類があります。

一般的に「嘘」とは事実でないこと、正しくないこと、誤りなどを表す際に使われる言葉です。事実や真実ではない作り話や、空想された話を表します。嘘をつくとき、人は何らかの「目的」を持っています。

通常、嘘をつく人はその内容が真実（事実）でないことを知ったうえで話すので、嘘をつき続けるとつじつまが合わなくなってしまいます。

嘘をつく11種類の動機

米セント・メリーズ大学のジェニファー・マッカーサーの研究発表では、嘘をつく動機を11種類に分けています。

１ 批判されたり、恥ずかしい思いをしないようにするため。

２ 罰を避ける、逃れるため。

３ 報復（仕返し、恨み、妬みなど）から身を守るため。

４ 理由もなく衝動的につくもの。

５ 自分自身をポジティブに表現し、他人を感動させるため。

６ 報酬、対価を得るため。

７ 不注意と勘違いによるもの（勘違いに気がついても訂正しない）。

８ 他人を騙すことから、喜びを味わうため。

９ 個人情報の秘密を保持するため。

10 社会的な理由。たとえば、「サンタクロースが実在する」と子どもたちに伝えるなど、他人（自分自身）を幸せにするため。

11 利他的な理由。つまり他の人を危害や損害から守るため。

この11種類の動機の内容には、自分軸の場合と相手軸での場合がありますが、「嘘も方便」というように「嘘＝悪い」ではないことがわかります。

嘘の大切さと本質

しかし、子どもの場合は違います。人間性の軸となる価値観ができあがるまでの大切な時期である６歳〜７歳までに、「素直であれ」「正直者は得をする」と教えるべきです。

「嘘をつくとエンマ様に舌を抜かれる」「嘘は泥棒の始まり」と、私も子どもの頃に祖父母によく聞かされていましたが、これも子どもに対しては効果的です。



子どもの嘘と違い、大人になると嘘の範囲が広義になります。たとえばなにかを褒められたとき、謙虚に「そのようなことはありません」ということもある意味嘘になり、それは社交辞令や挨拶の類だったりもします。

[大人の嘘の動機のトップ3]

（1）利他的な理由（他人の幸せのための嘘）。

（2）個人情報の秘密保持（自分や他者の安全確保）。

（3）判断されることの回避（否定的な評価を避ける）。

つまり、誠実さと謙虚さが高い大人であっても、嘘が多いということになります。

子どもには、嘘の大切さと本質を教えてあげましょう。基本的には「正直にあれ」ですが、誰かをかばってついた嘘のときは、「なんで嘘をついたの？」「正直に話してみて」と聞いてみてください。子どもは大人が思っているよりも、大人の行動や感情をくみ取り、優しい嘘をつきます。

たとえば、両親の仲が悪かった子どもが、親のことをかばって嘘をつくときがあります。私はカウンセリングの中でそのような場面に幾度となく遭遇しています。ママがパパの悪口を言っていても聞いていないふりをする、または真反対なことを言うなど。

日頃から子どもとの信頼関係を作っておかなければなりません。

自分にだけは、正直であること

素直さや正直が優しさと思ってはいけないよ。それが事実だとしても、知らなくてもいいことがある。だからなんでも正直に話せばいいわけではない。

あえて言わないことが、相手に対する優しさになるときもある。

嘘をついてもらったほうがいいときもある。人はそんなに強いものではない。

正直にすべて話すことで、相手を傷つけることもある。だから話さなくてもいいことは伝えなくてもいい。このことを絶対に忘れないでほしい。

これは、天に召された私の親友が残してくれた言葉です。

子どもの嘘を見つけたときは、黙って見過ごすときと、「この嘘はダメだよ」とその場で伝えるときがあることを知っておいてください。中学生までの嘘はたいてい、自分を守る嘘になるでしょう。その場合は、素直に話すことこそが、自分を守ることになることを教えてあげましょう。

現在の子どもたちはＳＮＳという息ができなくなるほどの膨大な情報の中にいるため、嘘と現実の境界線が曖昧になりがちです。だからこそ、自分の頭で考える思考のクセをつけさせる必要があります。

嘘をテーマにした家族会議を開いて話し合うのもいいでしょう。

「どうして嘘をついたの？」

「この嘘は誰のためになるの？」

まずはこのように子どもに聞いてみてください。単純に嘘をつくことが習慣になっているようであれば、正せばいいことで、もしもその嘘が誰かを守りたいがゆえの嘘であれば、褒めてあげればいいのです。

「自分にだけは、正直であること」を子どもの心に刻み込んであげてください。生きていくための情熱のエネルギーに変換されるものですから……。

※本稿は、『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。