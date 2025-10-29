¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー´ÆÆÄ ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¾Î»¿ 4ÂÇÀÊÏ¢Â³¿½¹ð·É±ó¤Ë¡ÖÈà¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡×
2025年10月27日(月)(日本時間28日)MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ@ドジャー・スタジアム
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè3Àï¤Ï±äÄ¹18²ó¤ËµÚ¤Ö»àÆ®¤ÎËö¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë5―6¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë4¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´9ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÈà¤Ï°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤À¡£¤É¤Îµå¼ï¤Ç¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅêµå¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÖµ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂè1Àï¤Ç¤Ï¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢º£Æü¤â¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂÇ·âµ»½Ñ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç·É±ó¤òÁª¤Ð¤º¾¡Éé¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£Èà¤òÊâ¤«¤»¤Æ¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤ä¥Þ¥ó¥·ー¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
»î¹ç¸åÈ¾¤Ç¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¿½¹ð·É±ó¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤¬»î¹çÅ¸³«¤òº¸±¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー´ÆÆÄ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ïº£¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤â½¤Àµ¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤À¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âè4Àï¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
