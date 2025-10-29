「江戸幕府の成立は1603年」──誰もが教科書で覚える歴史の常識。新政権が新しく建てた江戸城の大広間で、勢ぞろいした諸大名を前に、徳川家康が自らの権力を誇示する……そんなイメージが頭に浮かびますが、それは本当に事実だったのでしょうか？

実は、家康が任官したのは京都であり、当時の政治の中心も江戸ではなく伏見城にありました。老中制度すら整わぬ時代に、江戸に巨大な官僚組織としての幕府を構えていたと想定するのは後世の虚像に過ぎません。



国際日本文化研究センター名誉教授で近世史の第一人者である笠谷和比古氏は、新刊『論争 大坂の陣』（新潮選書）で、家康の時代における幕府の実像について詳述しています。同書から一部を再編集して紹介します。



「幕府」成立という虚像

「1603（慶長8）年、江戸幕府の成立」という記述は中学・高校の日本史の教科書を始めとして、学術的な書物にいたるまで幅広く用いられている。



しかし全ての誤解の源はここにあると言ってよいであろう。歴史上、現実に存在するものは、家康が朝廷から征夷大将軍の職に任ぜられたという事実のみなのである。「江戸幕府」なるものが成立したというのは事実の裏付けをもたない虚像でしかない。



「幕府」という用語は、朝廷官位で近衛大将や遠征将軍の政務機関をさして使われるから、幕府が成立したという表現は必ずしも不当とは言えない。しかし多くの人にとって、「幕府」と言うと、巨大な官僚制をともなう官庁組織、中央から地方末端に及ぶような全国的な統治組織という印象を受取ることになるであろう。それが虚像なのである。

「1603年、江戸幕府の成立」──それは本当に事実だったのでしょうか？写真は京都・清水寺

未整備だった老中制度

そのようなレベルの組織が実際に整備されるのは漸く17世紀の後半、元禄時代の頃になっての話である。この時代には、そのようなものは存在していない。



家康の時代には、本多正信・正純父子、大久保長安、金地院崇伝、板倉勝重、茶屋四郎次郎そして三浦按針（W・アダムズ）といった人たちが、家康の意向を受けながら、その時々に発生するあれこれの事案を取り仕切っているのみである。老中制度すらまだ未整備の状態であった。



「幕府」という表現は、誤解の代名詞でしかない。われわれは「幕府」の成立という表現を不用意に用いることによって、ありもしない虚像を実体化して意識してしまうという、言葉の幻覚作用に陥ってしまっていることを自覚しなければならない。

徳川家康像（模本）部分、（出典：「ColBase」（https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-9702?locale=ja）をもとに作成）

京都で行われた家康の天下政治

さらに「江戸幕府」という表現になるといっそう危うさが際立ってくる。そもそも家康が征夷大将軍に任命されるのは江戸ではなく京都であり、伏見城と二条城がその主たる舞台となっている。



そして将軍家康の主たる政治活動の場所も江戸ではなく京都であり、関ヶ原合戦の後、家康の手で再建された伏見城（徳川伏見城）こそが家康の将軍政治の拠点であった。



家康の居所について、家康が征夷大将軍に任官していた慶長8（1603）年から同10年までの3年間について見るならば、その京都滞在期間は以下の通りである。



慶長 八年 （前年） ― 一〇月一八日



同 九年 三月二九日 ― 閏八月一四日



同 一〇年 二月一九日 ― 九月一五日



一目瞭然であるが、家康の征夷大将軍としての活動は専ら京都においてなされている。



京都を離れても、ただちに江戸に戻るわけではなく、道中各地で鷹狩りを楽しみ、かつ地方の民情、政情などを観察することに日時を費やし、年末になって漸く江戸に帰着するのである。



越年と正月の賀儀を行うのが江戸帰還の主たる目的であったと言ってよいであろう。江戸で行う政務は、徳川の関東領国における領内問題の処理ぐらいなものであった。天下の政治は、もっぱら京都伏見城において行われていたのである。



※本記事は、笠谷和比古著『論争 大坂の陣』（新潮選書）の一部を再編集して作成したものです。

笠谷和比古（かさや・かずひこ）

1949年神戸生まれ。京都大学文学部卒業。同大学院博士課程修了。博士（文学）。国際日本文化研究センター名誉教授。専門は歴史学、武家社会論。著書に『主君「押込」の構造』、『関ヶ原合戦』、『徳川吉宗』、『江戸御留守居役』、『武士道と日本型能力主義』、『関ヶ原合戦と大坂の陣』、『武士道 侍社会の文化と倫理』、『豊臣大坂城』（黒田慶一氏との共著）、『徳川家康』、『論争 関ヶ原合戦』、『近世の朝廷と武家政権』など多数

