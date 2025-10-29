来年6月までは……

「来年のシーズンは間違いなく、スタンフォード大でプレーすることは決めているので、それが揺らぐことはありません」

10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスが1位指名した佐々木麟太郎（20＝米スタンフォード大学）のマネジメントを担当するナイスガイ・パートナーズの木下博之氏が27日、佐々木の“キャンパスライフ・プラン”を明かした。野球部の来季活動が終わる来年6月まで動きはないというが、7月にはMLBドラフトもある。そして、日本でもこんな疑問の声が渦巻いている、

「指名しても、本当にソフトバンクに入団するのか？」――。

最後に決めるのは？

「花巻東高を卒業する年、ドラフトに掛かっていたら1位指名されていた逸材です。高校通算140本塁打を放ったパワー、ひと振りで球場の雰囲気を変えられるホームランアーティストではありますが、日本のプロ野球球団はおろか、国内の大学、社会人野球にも興味を示しませんでした。メジャーリーグの球団に指名されることを目標に米国留学したのです」（スポーツ紙記者）

メジャーリーグでドラフト指名対象となる大学球児は「21歳以上か、3年修了」。佐々木が指名された場合、契約金などの条件提示でも「NPBは太刀打ちできない」とし、ソフトバンクは「入団拒否のリスクも背負って冒険した」というのが大方の見方である。

「佐々木がNPB球団に指名されたことは米国でも報じられましたが、反響は大きくありません。スタンフォード大学が、所属する大学リーグNCAAを通じて、NPB球団からの指名の有無に関わらず、来年2月から始まるリーグ戦に彼が出場することが事前に伝わっていたためでしょう」（米国人ライター）

現地の情報を集めてみると、日本国内とは真逆な捉え方がされていた。ソフトバンクはメジャーリーグのドラフト会議に対抗できる。むしろ、入団する可能性は低くないと見るべきだろう。

その理由だが、まず一つは佐々木に対する米スカウトの評価だ。彼らは佐々木のことを「将来性」で見ており、契約してもマイナーリーグで時間を掛けて育てていく必要があると判断しているようだ。

「米国内の大学生評価では上位100人に入っているのは間違いありません。メジャーリーグのトレードや補強の情報をメインとする米メディア『MLB Trade Rumors』では89位にランクインしていました。彼のバッティングのヘッドスピードはトップクラスです。ただ、その体付きから見て、一塁しか守れないのではないかと思われています」（ア・リーグ中地区スカウト）

佐々木はNCAA一部リーグ戦を1年戦い、その成績は201打数54安打で打率2割6分9厘。本塁打7、打点41.OPSは「.790」だった。前出のア・リーグ中地区スカウトによれば、「OPSで.800を超えていれば強打者」という大学生野手の指標があり、その数字には届いていないが、「1年目なのによく頑張った」とのことで「強打者のボーダーライン上に踏み止まっている」という評価だ。本塁打数はチーム内で4位、打点は3位である。

「OPSで.800に届かない選手も指名されています。米球界のストライクゾーンは外角に広く、そういう違和感もあったはず。打席での構え方をややオープンスタンスにしたり、上半身を高校時代よりも『くの字』にしたりして打つ試合もありました。米国投手のムービングボールにも対応できており、適応能力は高く、磨けば光る原石だと思います」（前出・同）

ソフトバンクには勝機がある？

通常、上位30傑に入っていない大学生であれば、メジャーリーグ・ドラフトでの1、2巡目での指名は考えにくい。これに高校生のランキング表も加わってくるので、100傑までに入っている大学生は3〜5巡目の指名にまわるのが一般的だ。

こうした佐々木の現状での評価と指名順位が、「ソフトバンク優勢」につながっていく。佐々木は来年2月からのNCAA一部リーグ戦に出場する。2季目の飛躍にも期待したいが、上位30傑までランキングを上昇させるのは難しいだろう。“89位”から少しランキングを上げたとしても、指名順位が3〜5位なのは変わらない。そうなれば、ソフトバンクに勝機が出てくる。

昨年のメジャーリーグ・ドラフト会議で全体1位指名された高校生内野手のイーライ・ウィリッツ（17歳＝当時）の契約金は820万ドル（約12億5000万円）。レッズから1位指名された投手のチェイス・バーンズ（22）、ロッキーズ1位の外野手、チャーリー・コンドン（21）は925万ドル（約14億１000万円）の契約金が提示された。

24年1位指名選手の契約金平均額は504万ドル（約7億6800万円）で、2巡目での指名も200万ドル台（約3億400万円）を提示された。しかし、3巡目からはガクンと下がり、100万ドル（約1億5240万円）を切るケースも少なくない。ドラフト指名選手の契約金そのものは上昇傾向にあるが、それはあくまでも1位選手の高騰化によるものだ。

つまり、3巡目以降での指名となる佐々木の契約金は70万ドルから100万ドルとなり、NPBが新人選手への上限金として定めている「契約金1億円プラス出来高5000万円」よりも少ないか、ほぼ同額となる。ソフトバンクは佐々木を指名したメジャーリーグ球団と対等か、それ以上の条件提示ができるのだ。

「メジャーリーグからの指名を選択すれば、マイナーリーグからスタートとします。他の選手たちと共同でアパートを借り、わずかなミールマネー（食糧費）をもらい、サバイバルレースに身を投じます」（前出・現地記者）

一方、ソフトバンクのファーム施設は日本一とされ、食事の面も含め、寮生活も快適だ。どちらが野球に専念できる環境であるかは言うまでもないだろう。

NCAAの来季リーグ戦は2月から5月まで。メジャーリーグのドラフト会議はオールスターゲーム直前に行われるので、26年7月12日が有力視されている。12日開催なら、その入団交渉の期限は同28日までとなる。NPBの留学中の指名選手に対する期限は26年7月末までだ。このメジャーリーグの交渉期間が短すぎる理由も興味深く、今回のソフトバンクの指名にも影響したようだ。

「日本では指名対象選手との事前交渉は認めていないそうですが、米国ではOKなんです。すでに代理人と契約している学生も多く、就職活動の一環と見なされています。NCAAもプロ球団側から求められれば、入団の意思や学業成績などの情報も提供しています。それは他のスポーツも同様です。契約金を含めた事前のやり取りもされているので、交渉は短期間でも大丈夫なんです」（前出・米国人ライター）

昨年4月、巨人、埼玉西武など複数のNPB球団が現地入りし、佐々木を直接視察している。日本とは正反対に大学リーグ組織が情報提供する環境から察するに、ソフトバンクも「説得できる何か」を掴んだのではないだろうか。NCAAがオープンであるため、来年5月のリーグ戦終了を待たなくてもソフトバンクの交渉は可能だ。

「12年の後悔」

「2012年、大谷翔平（31）はメジャーリーグに行きたいからNPB球団は指名しないでくれと表明しました。北海道日本ハムが強行指名し、誠心誠意を持って説得したら、事態は一変し、大谷は日本ハムに入団しました。当時、他の11球団は強く後悔しました。今回も“12年の後悔は繰り返さない”と考えていたことは確かで、DeNAも1位指名したのはその表れだと思います」（在京球団スタッフ）

佐々木と代理人契約を結んだWMEスポーツはソフトバンクの指名について、何も表明していない。佐々木自身はもちろんだが、花巻東高校の監督でもある父・佐々木洋氏（50）も「大学卒業」に強くこだわっているという。

近年、メジャーリーグでは引退後の大学復学や、オフシーズンに講義を受講させて卒業させるなど、選手の将来を考えた学業面でのサポートにも力を入れており、それを指名後の入団交渉で話し合うケースも増えてきた。

それはNPBも同様で、選手会では引退した選手の社会人枠での大学進学を応援しており、ソフトバンクも学業面でのサポートを約束することも十分、考えられる。

「憧れは長嶋茂雄さん」と語ってきた佐々木が、長嶋氏の永遠のライバルで盟友だった王貞治ソフトバンク球団会長（85）に指導される――そんなロマンに溢れた光景を見せてくれるかもしれない。

