朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主要登場人物3人が出揃った。ヒロインのトキ（高石あかり）、夫となるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）、錦織友一（吉沢亮）である。モデルは元武士の娘・小泉セツ、作家・小泉八雲、教育者・西田千太郎。人種や年齢差を超えた愛と友情の物語の幕が開いた。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

米国で新聞記者をしていたヘブンが島根県松江市にやって来た。旧制松江中学（現県立松江北高）の英語教師になるためだ。1890（明23）年8月30日のことだった。モデルの八雲と日付まで全く一緒である。第21回のことだ。

トキはヘブンの乗る船に向かって、「おーい、おーい！」と無邪気に手を振った。子供のように。苦労しかない日々をしばし忘れた。

八雲の場合、米国で英訳版『古事記』を読み、深く感動した。ニューオリンズで知り合った日本人官僚が尊敬できる人物だったこともあり、日本に傾倒していた。この国にどうしても来たかった。

赴任地は偶然にも松江。島根は『古事記』の核心である出雲神話の地である。八雲は余計に喜んでいた。1896（明29）年に帰化した際、「八雲」と名乗ったのも『古事記』内にある日本最古の和歌からだ。「八雲たつ 出雲八重垣」。八雲は熊本市や東京に引っ越すが、生涯にわたって松江を愛した。

八雲は『知られぬ日本の面影』『怪談』『心』など日本に関する著書を約14冊残し、永井荷風ら多くの作家に影響を与えた。英文学者としても超一流だった。八雲の後任として東京帝国大学の英文学講師になった夏目漱石は鏡子夫人にこう不安を漏らした。

「小泉先生は英文学の泰斗（中略）。自分のような書生あがりのものが、その後釜にすわったところで、とうてい立派な講義ができるわけのものでもない」（夏目鏡子『漱石の思い出』松岡謙筆録）。1903（明36）年のことだ。

八雲の最も大きな功績は、著書によって欧米に日本の素顔を広めたことにほかならない。GHQのマッカーサー元帥の側近で日本の戦後処理に当たった米陸軍准将のボナー・フェラーズも八雲の著書によって知日家になった。

フェラーズは大学時代、日本人留学生に紹介された八雲の著書に感銘し、全作を読破する。八雲の「日本人の祖先崇拝と天皇崇拝は不可分の関係にある」とする分析にも共鳴した。天皇の存在を理解した。

日本の敗戦後、天皇の戦争責任を問うべきだとする声がGHQ内にあった中、フェラーズはマッカーサーに対し、「天皇が訴追されれば、政府は崩壊する。大規模な暴動も避けられない」と強く主張する。その意見もあって、天皇の訴追はなくなった。

カギは「鳥取の布団」

八雲は紛れもなく偉人だったわけだ。その八雲が最も尊敬し愛した日本人は、満足な教育を受けられなかったセツである。「ばけばけ」の第1回の冒頭で、トキが「私にもっと学があれば……」と嘆き、ヘブンがそれを叱ったが、あれは実話である。

八雲は自分の著作が並んだ本棚をセツに見せ、「誰のお陰で生まれましたかの本ですか」と力説した。そばにいた長男にも「世界で一番のママさんです」と言い聞かせた（朝日新書『セツと八雲』より、八雲の玄孫で島根県立短大名誉教授の小泉凡氏著）

八雲は学歴や肩書きが人間の価値を決めるものだという考え方を強く否定していた。八雲が人間にとって大切なものと考えていたのは正直さ、人情。嘘吐きや薄情な人間は軽蔑し、遠ざけた。

『セツと八雲』によると、八雲がセツから初めて聴いた怪談も薄情な人間を戒めるもの。「鳥取の布団」だ。セツは最初の夫・前田為二から教わった。トキも第11回で前夫・山根銀二郎（寛一觔）から聴いた。

この怪談では、両親のいない兄弟がいたわりあいながら細々と暮らしていたが、借家の大家に布団を奪われてしまう。家賃代わりだった。家からも追い出されてしまい、凍死する。雪の降る夜だった。

八雲はギリシャ生まれで英国籍だが、この怪談が何を訴えているのかを理解した。胸打たれた。この18年前、英国でも薄情な世間から見捨てられた少年と愛犬が、雪の降る夜に凍死するという小説が発表された。『フランダースの犬』である。

人間の考えることはどこの国でもそう違わないのだろう。2つの話は最後に神が兄弟、少年と犬に慈悲を与えるところも一緒である。

八雲は聴かせてくれたセツの表現力にも唸った。その場で「あなた、私の手伝いができる人です」（『セツと八雲』）と伝える。セツは八雲の世話係から創作活動のアシスタントに格上げされた。ほどなく2人は事実婚の状態となる。為二はセツから去ったが、代わりに八雲との縁を結んだことになる。トキも銀二郎から得たこの怪談によって、ヘブンと結ばれるのか。

振り返ると、銀二郎がトキに「鳥取の砂丘」を聴かせたシーンはほかの怪談より扱いが手厚かった。おそらく伏線だったのだろう。トキが実父・雨清水傳（堤真一）の看病がしたいと家族に願い出た理由の1つもこの怪談を聴いたから。第13回、トキは「私は薄情な人間にはなりたくないのです」と言い放つ。世話になった傅を放っておけないと訴えた。薄情な人間は八雲をモデルとするヘブンも嫌うはずだ。

トキが愉快な女性なのはご存じの通り。この人物像はセツから受け継いだ。セツはありし日の八雲との日々を振り返った著書『思い出の記』（青空文庫）を遺しているが、これが淡々と書かれているものの、ユーモラスなのである。

セツによる同書は偉人・八雲の自慢話は控えめで、八雲の変人ぶりが繰り返し書かれている。電話を引かない。3男1女の子供には靴でなく、下駄を履かせた。万事、西洋風を嫌ったのだ。

そこでトキは「しかし、あなたの鼻」と口にする。欧州人独特の大きな鼻だ。すると八雲は「あっ、どうしよう、私のこの鼻」と、うろたえて見せた。笑いの絶えない夫婦だっただろう。

トキも実力ある高石が配役されたことにより、観る側を繰り返し笑わせてくれる。高石は表情やたたずまいだけでも笑いが取れる。ふじきみつ彦氏（50）の脚本は全体にコミカルな要素が散りばめられている。それでいてホロリとさせる。一方で垣間見えてきたテーマは重厚。まず「多様性」「共生」である。

多様性と共生はヘブンとトキ、錦織が理解し合うところから始まる。ヘブンとトキの年齢差は18歳もあった。西田とも12歳差。言うまでもなく国籍も言語も違う。時間がかかるはずだ。

高まる評判、あの名作と肩を並べるか

映画とドラマを長く担当する大手芸能プロダクションの幹部は「これは令和の『あまちゃん』（2013年度上期）に化けるかも知れないね」と言い始めた。朝ドラの潮流を変えるヒット作になる可能性が出てきたということである。

たしかに笑いと涙の作風は両作品に共通する。底流に骨太のテーマがあるところも同じ。振り返ると、「あまちゃん」のテーマにも多様性と共生が含まれていた。アイドルや海女などさまざまな生き方を認め、仲間や地域コミュニティが支え合う意義を説いた。

両作品に一致する点はまだある。のん（32）も高石も放送開始前までの知名度は今一つだった。それが新鮮さにつながった。脚本の宮藤官九郎氏（55）もふじき氏も朝ドラの脚本は初めてだから、ともに書きぶりが斬新。主題歌を大物アーチストに頼らなかったところも同じ。さて、どうなるか。

吉沢が演じている錦織はヘブンに気に入られる。伏線は第20回の錦織の言葉にあった。東京・本郷の下宿で宴が開かれ、余興をやろうということになったシーンだ。

トキが嬉々として怪談を披露しようとすると、松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）が、「錦織さんは大変な怖がりだから……」と止めた。

これに錦織は「やめろ、嘘は！」と語気を強めた。

本当は怪談が古臭くて非科学的だから嫌いなのだ。根岸はトキを傷つけまいと嘘を吐いたのだが、それも錦織は許せぬというのだから、頑固なまでの正直者である。嘘吐き嫌いの八雲をモデルとするヘブンから気に入られるのもうなずける。

八雲は松江中で西田と出会ったことを子供のように喜んだ。「利口と、親切と、よく事を知る。少しも卑怯者の心、ありません。私の悪い事、みな言ってくれます」（『思い出の記』）。八雲と西田が松江で一緒に過ごしたのは僅か約1年半弱だが、一生の友になる。

西田は八雲の取材活動や資料収集において一番の協力者となった。八雲とセツの仲人も務めた。西田をモデルとする錦織もやがてその立場になるのではないか。怪談嫌いは返上だろう。

西田は松江一の秀才と呼ばれながら、貧しさゆえ、中学中退を余儀なくされた。錦織もそう。2人は独学で超難関の中学教師認定試験を突破し、やっと日の当たる場所に出た。だが、長年の無理が祟ったのか、西田は34歳で亡くなる。結核だった。1897（明30）年のことだ。

その後、八雲は東京でセツに「西田さんの後ろ姿、見ました」（『思い出の記』）と言った。車で追い掛けたという。親など大事な人を失ったとき、他人が亡くなった人に見えてしまうことがある。それと一緒だろう。八雲は心底、西田が好きだった。

吉沢が西田をモデルとする錦織を演じると発表されたとき、「どうして今さら助演を」と訝しむ声もあった。だが、錦織役は途方もないくらいに良い役なのである。好漢なのだ。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

