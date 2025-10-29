米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）
米2年債　 3.486（-0.005）
米10年債　3.974（-0.006）
米30年債　4.540（-0.012）
期待インフレ率　　2.291（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日はいくつか経済指標が発表になったものの、大きな反応もなく、明日からの重要イベント待ちの面が強かった。１０年債は前日終値を挟んでの上下動が続き、２年債も小動きに終始した。

　この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的だった。

　２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４９）。

＊米７年債入札結果
最高落札利回り　3.790％（WI：3.782％）
応札倍率　　　　2.46倍（前回：2.40倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美