米１０年債利回り横ばい 明日からの重要イベントを控え前日終値を挟んで上下動＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい 明日からの重要イベントを控え前日終値を挟んで上下動＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.486（-0.005）

米10年債 3.974（-0.006）

米30年債 4.540（-0.012）

期待インフレ率 2.291（+0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日はいくつか経済指標が発表になったものの、大きな反応もなく、明日からの重要イベント待ちの面が強かった。１０年債は前日終値を挟んでの上下動が続き、２年債も小動きに終始した。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４９）。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.790％（WI：3.782％）

応札倍率 2.46倍（前回：2.40倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト