ドル円は１５１円台に伸び悩む 明日からのイベント控え調整＝ＮＹ為替概況 ドル円は１５１円台に伸び悩む 明日からのイベント控え調整＝ＮＹ為替概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円は１５１円台に伸び悩む 明日からのイベント控え調整＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドルが売り優勢となる中、ドル円は１５１円台に伸び悩んでいる。明日から市場は重要イベントが目白押しの中、新規にポジションを傾けようという動きまではなく月末接近もあり、ポジション調整が中心となった。



明日はＦＯＭＣの結果発表や、ＦＯＭＣ後にはマグニフィセント７の決算が始まる。ＦＯＭＣが利下げが確実視されている一方、米政府機関の閉鎖で経済指標の発表が延期される中、パウエル議長は１２月についてはオープンの姿勢を強調してくるとも見られている。



本日のドル円は一時１５１．７５円近辺まで下落していた。１０月１７日から２７日までの上昇波のフィボナッチ３８．２％戻しが１５１．７５円付近にあり、本日はその水準でサポートされている。下抜けるようであれば、５０％戻しの１５１．３０円、６１．８％戻しの１５０．８５円あたりが視野に入る。



ユーロドルはＮＹ序盤に売りが強まり、１．１６ドル台前半に値を落としたものの、動きが一巡すると１．１６６０ドル付近に戻す展開。ここ数日のユーロドルは底堅さを取り戻しており、小幅ながらも５日続伸しているが、２１日線を回復し、１００日線もうかがう動きが見られている。ただ、専らドルの動きに左右される展開ではある。一方、ユーロ円は戻り売りが優勢となっており、１７７円台前半に下落。ユーロ発足以来の高値更新でやや過熱感も見られていた。



今週は重要イベントが目白押しだが、ＥＣＢも３０日に理事会を開催。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終えており、インフレも目標の２％付近まで低下している中、今回は据え置きが確実視されているようだ。声明でも９月に示した「現状は好位置にある」というメッセージを繰り返すと見られている。



９月の理事会以降の経済指標は全体的にやや軟調な傾向を示しているものの、９月時点の見通しを修正するほど弱さではない。また、ＥＣＢは「データ次第」および「会合ごとに判断」という姿勢も強調するものと見られる。



ポンドドルは再び売りが優勢となり、一時１．３２ドル台半ばまで下落する場面も見られた。２００日線が１．３２３５ドル付近に来ており、下値を試す動きが続いている。ポンド円も下落しており、２０１円台に下落。



ポンドはさらに下落する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。リーブス英財務相が予想以上に深刻な財政悪化に直面しているためだという。報道によると、英予算責任局（ＯＢＲ）は１１月の予算案でＧＤＰの見通しを０．３％ポイント下方修正する見通しだという。



これは財政に約２７０億ポンドの打撃を与える規模で、リーブス英財務相は財政健全化のために４００億-５００億ポンド規模の歳出削減または増税措置を講じる必要があると分析している。アナリストは、これがポンドにとって大きな下振れリスクになると述べた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト