２８日のニューヨーク株式市場で、米スマートフォン大手アップルの時価総額が一時４兆ドル（約６１０兆円）を突破した。

時価総額４兆ドル超えはエヌビディアとマイクロソフト（ＭＳ）に次いで３社目となる。

２８日の取引でアップルの株価は前日終値から一時０・４％上昇し、時価総額が４兆ドルを超えた。その後、株価は下落し、終値ベースでは４兆ドルを下回った。

９月に発売した新型「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」の販売が好調に推移しているとの見方から、アップル株は８月末から１５％超上昇している。

時価総額は、発行済みの株式数に株価をかけて算出される指標で、市場における企業の価値を示す。エヌビディアとＭＳは今年７月に相次いで時価総額が４兆ドルを突破した。今月２８日の終値ベースで、時価総額はエヌビディアが約４・８９兆ドルで世界首位、ＭＳが４・０３兆ドルで２位、アップルが３・９９兆ドルで３位となっている。

日本企業の時価総額首位はトヨタ自動車の約５０兆円。アップルの時価総額はトヨタの約１２社分に相当する大きさだ。（ニューヨーク支局 小林泰裕）