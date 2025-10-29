²¦ÎÓ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¯¼£²È¤Ø¤ÎÌîË¾¤¬¥¥é¥ê¡£°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¡ÈÀô½£¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¼óÁêÊäº´´±¡¦±óÆ£·É»á¤Ë¥é¥Ö¥³ー¥ë¡ª
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡£ÆüËÜ¤Î·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤è¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï71¡ó¡£È¯Â»þ¤Î¿ô»ú¤Ç¤ÏÀÐÇËÆâ³Õ¤Î51¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢¿·Æâ³Õ¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¾¯¤·¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ï³°Ì³Âç¿Ã¡¢ÎÓË§Àµ»á¤ÏÁíÌ³Âç¿Ã¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤¤¤º¤ì¤â½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¤ËÅÐÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿½÷À³ÕÎ½¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤¬ºâÌ³Âç¿Ã¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¤¬·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡©
À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤½Å»ë¡ª ÉÔ°ÂÄê¤ÊÏ¢Î©¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«!?¡×¤È²ò¤¯¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ë¾ëÆâ¼Â»á¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡Ö¡Ê¾ëÆâ»á¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÄ»³»á¡£
¡Öº£²ó¡¢Îã¤¨¤Ð½÷À¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ì±´Ö¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ËãÀ¸»á¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÞÆâ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â»Ô¥«¥éー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¡¢É¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ー¥ïー¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÆâ³Õ»²Í¿¤ÇµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤Ï
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤ò°ìÈÖ¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¤³¤ÎºâÀ¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºâÀ¯¤òÃ´¤¦2¿Í¤¬¡ÊºâÌ³Âç¿Ã¤Î¡ËÊÒ»³¤µ¤ó¤È¾ëÆâ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¾ëÆâ»á¤Îµ¯ÍÑ¤¬¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡©
·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î髙¶¶ÍÎ°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È
¡Ö¤³¤Î¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾ëÆâ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÌµÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Í¡£¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î²ñ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Î¾¾ËÜ¾°¤µ¤ó¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¤¯½éÆþ³Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¡¦²ÆìµÚ¤ÓËÌÊýÂÐºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¡Ë²«ÀîÅÄ¿Î»Ö¤µ¤ó¤â´´Éô¤È¡¢4¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ëÆâ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Î´ú¿¶¤êÌò¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¡¢¹â»Ô¿·ÁíÍý¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤«¤±¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë³ÕÎ½¿Í»ö¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ³°¸ò´±¤Ç³°¸òÉ¾ÏÀ²È¤Î»³¾å¿®¸ã»á¤Ï
¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¿Í»ö¤ò¡ØÍî¤È¤·Á°¿Í»ö¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤ÎÀÖÂôÎ¼Àµ¤µ¤ó¡£¤¢¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥ó¥º¥é¤¹¤ó¤Ê¤è¡ª¤È¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¤ºÙæ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ°¸þ¤À¡£
³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ï¡¢³ÕÎ½¤äÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¼óÁêÊäº´´±¤Ë±óÆ£·É»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
ÀÄ»³»á¤Ï¡¢±óÆ£»á¤Î¤³¤È¤ò
¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤ò´°Á´¤Ë±Æ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤ò´±Å¡¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Ï¢ÍíÄ´À°·¸¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È²òÀâ¡£
¤Þ¤¿¡Ö±¢¤Ç¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É±óÆ£»á¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬É¾¤¹¤ë±óÆ£»á¤Ï¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ÈÀô½£¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÃæ¤â¾®Àô¤µ¤ó¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ÈÀÄ»³»á¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢µÜºê»á¤Ï
¡Ö¾®Àô¿·ÁíÍý¤Ç°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©¤À¡ª¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë°®¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¬¤Ã¤«¤ê¥Þー¥¯¡É¤ÎÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÃç¤Î¤¤¤¤ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¡£¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ï¡£¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¡¢¡È±ó¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È±óÆ£»á¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢Áí³ç¤È¤·¤Æ´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²¦ÎÓ¤Ï
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢±ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ì²óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
MC¤ÎÅìÌî¤¬¡Ö¤½¤³!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¼«¾ÎÀ¯¼£²È¤ò¤á¤¶¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌîË¾¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
10·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¹â»ÔÆâ³Õ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ä³°¸ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
