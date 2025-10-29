安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判が、28日から始まりました。山上被告は「すべて事実です」と述べました。

■「すべて事実です」…山上被告初公判

3年前、奈良市で応援演説中に射殺された安倍晋三元首相。

当時の現場を捉えた映像で安部元首相の背後に映る山上徹也被告は、殺人や銃刀法違反などの罪に問われています。

日本中に衝撃を与えたこの事件。28日、初公判を迎えました。

山上徹也被告（45）

「すべて事実です」

大きな争点のひとつになっている、いわゆる“統一教会”と事件の関係については…。

■“統一教会” 事件への影響は…？

厳戒態勢が敷かれる中、始まったのは山上徹也被告の初公判。起訴内容について問われると…。

山上徹也被告（45）

「私がしたことに間違いありません。法律上どうなるかは弁護士に任せます」

いわゆる統一教会は、事件に影響を及ぼしたのでしょうか？

これまでに山上被告は「母親が旧統一教会に入信し1億円以上献金をして家庭が崩壊し恨みがあった」などと供述しているということですが、この日、検察側は…。

「被告人の母が旧統一教会に傾倒していたことや、それによる被告人ら兄妹（きょうだい）が不遇とも言える生い立ちに関し、被害者はなんら関係がない」

生い立ちは、犯行自体には関係がないと主張。

一方、弁護側は「母親の献金総額は1億円に上り、生まれ育った環境は児童虐待で、行動は影響を受けている」などと主張し、情状酌量を求めるということです。

◇

判決は、来年1月21日に言い渡される予定です。

（10月28日放送『news zero』より）