◇プロ野球 日本シリーズ第3戦 ソフトバンク2-1阪神(28日、甲子園球場)

ソフトバンクは阪神に競り勝ち、2連勝でシリーズの勝敗を2勝1敗に。試合後には小久保裕紀監督がファンへ喜びの声を届けました。

この日の試合は、投手陣は4回以降6イニング連続で得点圏にランナーを背負う展開となるも、あと1本を許さずに逃げ切りました。小久保監督は「ピンチの連続だったので本当に良く逃げ切ったなという感じです」と語りました。

先発のモイネロ投手は6回1失点と役割を果たし、1点リードでリリーフへつなぎました。「今日はストレートの出力は少し抑えながら変化球をしっかり低めに集める、いつものモイネロとは違うスタイル。それでもしっかり抑えられるのがモイネロ」と、大事な試合で相手打線に的を絞らせなかった左腕をたたえました。

「今日は中継ぎ陣の粘りが勝因」と語った小久保監督。7回から無失点リレーを見せた藤井皓哉投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手に「そのスタイルで今年は勝ってきた。彼らでやられればしょうがないぐらいの思いで腹をくくっています」と絶大な信頼感を示しました。

チームは阪神の本拠地・甲子園で大きな1勝を手にしました。小久保監督は「もう一戦必勝でずっとやっていますので、明日も何とか勝てるように頑張ります」と締めくくり、甲子園まで詰めかけたソフトバンクファンへ勝利を誓いました。