タレントの若槻千夏（41）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。スマートフォンの充電が不安になるパーセンテージを明かした。

「スマホでわかる心理テスト」として「スマホの充電が何％になったら不安になる?」と問いかけられると「私に聞くの?それを。聞いちゃう日が来ましたか」とニヤリ。

ゲストのジュニアの5人組「ACEes」深田竜生は「20％。赤くなったら」と答える中、若槻は「1％です」とドヤ顔。これに深田は「ヤバ!もう手遅れですよ…それ」と衝撃を受けた。

充電が残り少ない中で友人にスクリーンショットした画像を送ると「絶対に返ってくる第一声が“充電大丈夫”。“それじゃないのよ!今私が言いたいこと!”みたいな」と振り返った。

また「充電は人生だと思ってる」とし「スマホの充電が100％な人は伸びしろがないと思っている。人生の。どこまで自分が踏ん張れるか…みたいな。大体今までは10％切ったら焦ってたけど、1％がすぐ切れる時代が終わった。1％で意外と1時間以上いけるの!?みたいな。そこに今ワクワクしてる状態で。切れたらそれも人生だなって」と持論を展開した。