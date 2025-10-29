横澤夏子、両親の職業に驚きの声 小中高、すべてで生徒会長を務めた過去も「いい子を目指していましたね」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が27日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。両親の職業を明かした。
【写真】「お子さんと推し活できるの最高ですね」横澤夏子＆娘3人の親子ショット
MCのくりぃむしちゅー上田晋也から自身の学生時代について問われた横澤は「本当に目立ちたがり屋の子で。お調子者でしたね」と答え、小中高、すべてで生徒会長を務めていたことを明かした。
先生のモノマネを友人に進んで披露するほどお調子者だったそうだが「優等生でしたね」ときっぱり。続けて「父親が中学校の先生で、母親が教育カウンセラーをやっていたので、いい子を目指していましたね」と当時を振り返り、スタジオからは驚きの声が上がった。
