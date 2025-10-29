ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5で勝利し、通算2勝1敗とした。延長18回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放った。試合後、デーブ・ロバーツ監督と山本由伸投手が熱いハグをかわした。

プレーボールから6時間39分、フリーマンが決めた。延長18回走者なしの場面、ブルージェイズ左腕リトルからサヨナラの一発。バックスクリーンに運んだ。ベンチの大谷は万歳で感情爆発。ブルペンで肩を作っていた山本由伸も捕手たちと抱き合って喜びあっていた。

サヨナラ勝ちの直後、ロバーツ監督は山本とハグした。山本は延長18回にブルペンで投球練習。マウンドではクラインが投げていたが、この時ブルペンのリリーフ投手は使い切り、誰もいない状態だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の中継によると山本が自ら申し出たという。ロバーツ監督のハグはチームのために準備した山本への愛情表現。Xには「深く抱きしめてたやん…」「由伸の存在感がすごいな」「めちゃくちゃ泣ける」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）