『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男＆ミナトのやり取りに反響「泣けてくる」「成長がエグい」
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が28日に放送。勝男（竹内）とミナト（青木柚）のやり取りやラストの展開に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話 場面カット
勝男は後輩の南川（杏花）と一緒に飲みに行くことに。入った酒屋は偶然にもミナトが働く店だった。勝男はテキーラを飲み、ミナトに「鮎美のこと、よろしく頼む」と伝える。勝男は「鮎美の手料理おいしく食べてあげてほしい。おいしいから、おいしく食べてあげてほしい」と頼み「それから、食器用洗剤は植物性ね。鮎美は安いのでいいって言うけど本当は手が荒れやすいから」など、鮎美の好みなどを伝えた。
勝男が「俺が鮎美にできなかったこと、しなかったこと、思いもつかなかったこと、たくさんしてあげてほしい。鮎美のこと任した」と告げると、ミナトは「勝男さん。大丈夫です。鮎ちゃんは誰かに任せなくても大丈夫。だって強いですから。僕らよりずっと」と答えた。
その後、ミナトは勝男たちに戸締りを任せて配達へ。外は雨が降っており、鮎美は傘を持ってミナトの店に向かっていた。すると鮎美はその途中でミナトと女性が車の中にいる姿を目撃してしまう。鮎美が店に到着すると、そこには勝男が一人でいた。
鮎美が驚くと、勝男はたまたまミナトと会って飲んでいたと説明。ミナトが配達に行ったと聞くと、鮎美は「あぁ、そっか。やっぱあれミナトさんだったか。見間違いじゃなかったんだ」と呟き、その場を去る。勝男は様子がおかしい鮎美を追いかけ、腕を掴んで「大丈夫？」と尋ねるが、鮎美は「うん、大丈夫」と答え、背を向けるのだった。
勝男とミナトのやり取りに、視聴者からは「勝男、意外と鮎美ちゃんのこと知ってるじゃん…」「勝男さんこんなに優しさあったのに」「不憫すぎて泣けてくるよ」「娘を嫁に出す父親みたいだ」「勝男の成長がエグい」「ミナトに完敗だ」「ミナトの見事なカウンターが決まった」などさまざまな声が続出。勝男が鮎美に「大丈夫？」と尋ねるラストには「大丈夫ではないです！」「あゆめろ大丈夫じゃないよ？！」「泣いた」などの声が集まっている。
