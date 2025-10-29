『ちょっとだけエスパー』“四季”宮崎あおい、衝撃過去に騒然「切ない」「めちゃくちゃ重い」
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第2話が28日に放送され、宮崎あおい演じる四季の過去が明らかになると、ネット上には「つらすぎるじゃん…」「思ってた以上に切ない」「めちゃくちゃ重い」といった声が集まった。
【写真】よそよそしい文太（大泉洋）に不機嫌な四季（宮崎あおい）
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公の文太を演じる大泉をはじめ、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれがキャストとして顔を揃える。
再就職した会社「ノナマーレ」でカプセルを飲み、触っている間だけ人の心の声が聞こえる能力を得た文太。社長・兆（岡田将生）に課された初ミッションをクリアしたものの“これが世界を救う…？”と腑に落ちない。さらに、仮初の夫婦として共同生活をすることになった妻・四季は、よそよそしい文太に対して“夫婦なのに！”と不機嫌モード。彼女はどうやら文太を本当の夫だと思い込んでいるようで、彼の混乱は深まるばかり…。
翌朝、ノナマーレから「ある画家が目的地に着くのを阻止する」というミッションが届く。文太は、仲間の花咲かエスパー桜介、念の力で物をほんのり温める“レンチン”エスパー・円寂、少しだけ動物と話せるアニマルお願い系エスパー・半蔵らと共に、ミッションを遂行することに…。
そんな第2話の終盤では、四季が夫を事故で亡くしていたことが判明。目の前で夫の悲惨な死を目にしてしまった四季は、その事実を受け入れることができず、文太を夫だと思い込んでいるという。
彼女の過去が明らかになると、ネット上には「四季ちゃんの謎がこんなに早く明かされると思ってなかった」「背負ってるもんつらすぎるじゃん…」「思ってた以上に切ない」「可哀想」「めちゃくちゃ重い話」などの投稿が相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
