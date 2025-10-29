『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』“レイコ”齊藤京子、“成瀬”白岩瑠姫からのハグに呆然「どういうこと？」「キュン」
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第4話が28日に放送され、レイコ（齊藤）が突然、成瀬（白岩瑠姫）からハグされると、ネット上には「なぜハグ？どういうこと？」「いきなりハグにキュン」などの反響が寄せられた。
【写真】レイコ（齊藤京子）を抱きしめる成瀬（白岩瑠姫）
マンションから飛び降りた娘・優奈（大友花恋）の月命日、玲子（水野）＝レイコは、現場に花を手向ける女性を見かけて驚く。それは、壮絶ないじめで優奈を追い詰めたママ友グループのひとり・長尾由紀子（水嶋凜）だった。
レイコは由紀子を自宅に招き入れ、優奈との関係を探る。由紀子はレイコに“優奈がいじめられる前は、自分がいじめられていた”と打ち明ける。
優奈は、沙織（新川優愛）らママ友の執拗な嫌がらせに苦しんでいた由紀子をかばった唯一の恩人だった。しかし、この行動が沙織たちの怒りを買い、優奈が次のいじめのターゲットに。そして沙織の家で行われた誕生日会の日に事件が起こる。
由紀子が打ち明ける、その日の一部始終に衝撃を受けるレイコは、優奈の死後に送られてきた誕生日会の動画を再検証。成瀬の協力で鮮明になった映像の細部を見直す中で、レイコは優奈を陥れた“犯人”を知る。
そんな第4話のラストでは、猛スピードで走ってきた自転車から守るために成瀬がレイコを抱き寄せる。成瀬はレイコを見つめながら「ボンヤリすんな」と言い放つと、改めて強くレイコを抱きしめるのだった…。
突然のハグにレイコが呆然とする様子が映し出されると、ネット上には「なぜハグ？どういうこと？」「なぜに抱擁？」「なんでハグしたなんで教えて」といった声や「いきなりハグにキュン」「成瀬のハグにドキドキ」などの投稿が集まっていた。
