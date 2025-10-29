来年２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪まで２９日で残り１００日となった。スピードスケート女子短距離の新星・吉田雪乃（２２）＝寿広＝は昨季のＷ杯で２勝を挙げるなど、急成長中。今年から９８年長野五輪男子５００メートル金メダルの清水宏保氏（５１）、五輪３大会連続出場の及川佑氏（４４）に本格的に師事する。２０１８年平昌大会の小平奈緒以来、日本女子２人目の５００メートル金メダル獲得に挑む。（取材・構成＝富張 萌黄）

吉田の五輪初挑戦が幕を開けた。２６日まで行われた今季国内開幕戦の全日本距離別選手権（長野市エムウェーブ）で、２連覇を達成した５００メートルで３７秒５０をマーク。シーズン初戦で、記録が出やすい高地での自己ベスト（３７秒４６）に迫り、日本スケート連盟がメダル有望と定める国際派遣の最上位ＳＳ標準（３７秒７１）を超えた。同走し、０秒５１差で退けられた北京五輪銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が「私が万全だったとして、あのタイムが出せるんだろうか」とうなる滑りだ。初の五輪へ、吉田も「自信につながる」とうなずくロケットスタートを切った。

ここ数年で急成長した逸材だ。昨季Ｗ杯で２勝を挙げると一気に台頭した。競技を始めたのは小学４年から。中学時代は陸上部に所属し、１００メートル障害と二刀流の日々を送った。中学卒業と同時にスケートをやめることを考えたが、周囲の後押しもあり、「高校まではやるか」と決意。盛岡工高進学後は、２２年世界ジュニア選手権１０００メートル制覇など成績を残した。

今でも「スケートは嫌い」と言い切る。「寒い、靴は痛い、練習はきつい！ Ｗ杯に行っても楽しいと思ったがことない」と笑う。五輪のテレビ中継を見たのも２２年北京大会が初めて。それでも頑張る理由は、吉田らしく「スケートは嫌いだけど、植津先生に恩返しがしたい」と、才能を伸ばしてくれた高校の恩師・植津悦典氏への思いが強い。

五輪シーズンが始まる前に、植津氏の幼なじみの及川氏に師事し、清水氏も適時指導に加わった。１００分の１秒を争うスプリント種目に有利な天性の股関節の柔らかさを生かし、世界でロケットスタートが武器だった２人の教えも受け、さらに才能を伸ばした。高校時代に１２秒台だった１００メートルの通過タイムは全日本距離別で１０秒４１と急伸。実力が上がった最大の理由に、及川氏は「真面目で手を抜かない」と話す。

五輪前哨戦となるＷ杯４連戦は、第１戦の米ソルトレークシティー大会（日本時間１１月１５日）から始まる。第１戦、第２戦のカナダ・カルガリーは空気抵抗が低く記録が出やすい高地のリンク。小平奈緒（３６秒４７）、曽我こなみ（３６秒９９）に続き、日本女子３人目の３６秒台への期待がかかる。

世界に名をとどろかせた昨季は「世界との差を気にするような、レベルアップできた１年」と収穫を得た一方で、後半は表彰台から遠ざかり、「疲れや環境の変化で自分が思うような滑りができなかった。経験の差」と痛感。課題と反省を持って臨む前哨戦となりそうだ。「メダルを取ることが目標。支えてくださった方に恩返しがしたい」と吉田。伸びしろたっぷりの２２歳が、ミラノへの道を滑走する。

〇…全日本距離別選手権では女子５００メートルで吉田がＶ。２位に高木、山田梨央（２８）＝直富商事＝が３位に入った。１０００メートルも表彰台のメンバーは変わらず、ミラノ五輪の短距離代表はこの３人が代表争いでリードした形となる。２大会連続五輪代表の佐藤綾乃（２８）＝ＡＮＡ＝も２つのメダルを獲得するなど復調気配。長距離エースの堀川桃香（２２）＝富士急＝も２冠を果たし、２大会連続の代表に前進した。

〇…女子短距離は２２年北京五輪代表の２５歳、フェムケ・コク（オランダ）が中心となりそうだ。今月行われたオランダ・ヘーレンフェインの低地リンクでのレースでは５００メートルで３７秒２６、１０００メートルと１５００メートル含めて３種目で今季世界最速記録をたたき出している。日本スケート連盟の湯田淳強化部長（５３）は「オランダ勢は五輪にピークを合わせてくる。Ｗ杯は上位に来ないのでは」と見立てており、さらに記録を伸ばしてくるとみられる。吉田が全日本距離別で記録した５００メートル３７秒５０は２８日時点で世界３位。北京五輪５００メートル金のエリン・ジャクソン（米国）、１０００メートル銀のユッタ・レールダム（オランダ）も注目だ。

◆ミラノ・コルティナ五輪への道 １１〜１２月のＷ杯前半戦４大会の成績により、最大で男女各９の各国・地域の出場枠が割り振られる。Ｗ杯４大会で各種目ごとに日本連盟が定めた基準を満たせば、五輪代表選考会（１２月２６〜２８日・長野市エムウェーブ）出場を条件に代表が有力となる。女子５０００メートル、男子１万メートル、男女マススタートはそれぞれ最大２人、それ以外の種目は最大３人が選出される。Ｗ杯で最大人数に達していない場合、残りの選手は選考会で選ぶ。

◆吉田 雪乃（よしだ・ゆきの）

▽生まれ、サイズ ２００３年１月２９日、岩手生まれ。２２歳。１６４センチ

▽競技歴 兄が参加していた選手発掘プロジェクト「いわてスーパーキッズ」の練習について行き、小４から始める。盛岡工卒、寿広所属。２２年１月、世界ジュニア選手権５００メートル２位、１０００メートル優勝。Ｗ杯通算２勝。自己ベストは５００メートル３７秒４６、１０００メートル１分１５秒１７でともに今年１月にカナダ・カルガリーで記録

▽好きな歌手 研ナオコ。「ちっちゃいときにお父さんが車で流していた。歌が素晴らしい」。お気に入りは１９７６年発売の「あばよ」

▽陸上 中学時代は陸上部に所属。股関節が柔らかく１００メートル障害が専門。今年９月の世界陸上では男子棒高跳びで世界記録を樹立したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）に感動

▽趣味 温泉巡り、スイーツ巡り。お気に入りは宮城・一の坊で、海が見える松島派

▽名前の由来 生まれた日にすごく雪が降っていて、真っ白に純粋に育つように。当初は沖縄・石垣島で生まれた兄とのつながりで「さんご」と名付けられる予定だった

▽家族 両親、兄

